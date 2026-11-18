Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Президента России встречали в том числе заместитель министра иностранных дел КНР и посол Китая в РФ.

Китай оказал президенту России Владимиру Путину наиболее торжественный прием среди иностранных лидеров, прибывших в Шэньчжэнь на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Путина в аэропорту встретил Цай Ци — член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и Секретариата ЦК КПК. В высшем руководстве Китая он занимает пятую позицию. Кроме того, российского лидера приветствовали заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй и посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

SCMP отмечает, что такой уровень встречи оказался выше того, который был организован во время государственного визита Путина в Пекин в мае. Тогда российского президента в аэропорту встречал министр иностранных дел КНР Ван И.

Во время церемонии в Шэньчжэне вдоль красной ковровой дорожки выстроился почетный караул Народно-освободительной армии Китая. Российского лидера также приветствовали танцоры с флагами двух стран и цветами. Аналогичные элементы церемонии использовались при встрече других участников саммита.

Путин прибыл в Шэньчжэнь 17 ноября для участия в 33-м саммите АТЭС. На следующий день он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Сначала лидеры выступили с заявлениями, после чего продолжили общение в закрытом формате, а затем перешли к переговорам в узком составе делегаций за рабочим завтраком.

Си Цзиньпин в начале встречи назвал российского президента дорогим другом. Он также отметил, что в 2026 году лидеры встречаются уже в третий раз, а всего провели 50 встреч. Кроме того, председатель КНР напомнил, что в этом году исполняется 30 лет с момента установления отношений партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем и 25 лет со дня заключения соответствующего договора.

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