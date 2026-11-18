Сын убил своих родителей-пенсионеров в Новочеркасске

Фото, видео: max.ru/Ростовский Следком/id6164301216_gos; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Тела супругов были обнаружены в их собственном доме.

Тела двух убитых супругов-пенсионеров обнаружили в одном из домов Новочеркасска. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Ростовской области в своем Telegram-канале.

В полицию поступило сообщение о том, что в доме на улице 8 Марта были найдены тела 60-летнего мужчины и его 59-летней жены. На останках были обнаружены следы насильственной смерти.

Следователи и криминалисты осмотрели мето преступления, назначили необходимые судебно-медицинские экспертизы и провели остальной комплекс мероприятий, необходимый для выяснения обстоятельств случившегося.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

По информации источника 5-tv.ru, сотрудниками правоохранительных органов был задержан 36-летний сын супругов. Его подозревают в убийстве родителей.

По предварительным данным, мужчина длительное время страдает от наркотической зависимости. В дом пенсионеров он пришел, находясь под воздействием запрещенных веществ. Подозреваемый попросил у родственников денег, но они отказали.

В результате между родителями и сыном вспыхнула ссора. Во время конфликта мужчина схватил нож и зарезал отца с матерью.

Ранее на юго-востоке Москвы мужчина убил свою бывшую возлюбленную. Он выследил девушку, напал на нее с ножом и перерезал горло. Пострадавшую госпитализировали. Она пять дней провела в коме, после чего скончалась.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.