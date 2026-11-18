Фото: 5-tv.ru

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Оружие спускается на парашюте — это дает дополнительное время для выхода из зоны поражения после сброса.

Новая американская ядерная авиабомба B94, вероятнее всего, предназначена для поражения глубоко расположенных подземных объектов. Такое мнение в эксклюзивном интервью aif.ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«B94 — это противобункерная бомба, предназначенная для поражения объектов, расположенных глубоко под землей», — сказал специалист.

По словам Кнутова, новая разработка может предназначаться для стратегических бомбардировщиков B-21 Raider и B-2 Spirit. При этом эксперт сравнил B94 с термоядерной бомбой B83, которую она, предположительно, должна заменить.

Кнутов отметил, что B83 относится к гравитационным бомбам свободного падения. Такие спускают на парашюте, благодаря чему бомбардировщик получает дополнительное время для выхода из зоны поражения после сброса.

Мощность B83, по словам эксперта, могла достигать 1,2 мегатонны. Этого достаточно для того, чтобы при взрыве после проникновения в скальные породы возникла сейсмическая волна, способная разрушить укрепления, расположенные под землей.

Ранее портал The War Zone (TWZ) сообщил о разработке США новой ядерной авиабомбы B94. Обозначение этого боеприпаса впервые за несколько десятилетий появилось в бюджетных документах страны.

На разработку B94 планируется дополнительно выделить 77,1 миллиона долларов. Новая бомба рассматривается как замена термоядерной B83.

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