Фото: 5-tv.ru

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На фоне развития искусственного интеллекта привычное понятие получило новый смысловой оттенок.

Кембриджский словарь английского языка объявил прилагательное human — «человеческий» — словом 2026 года. Об этом говорится на сайте словаря.

На протяжении многих лет human употреблялось для обозначения всего, что связано с человеком и противопоставляется животному миру или богам. Однако с распространением искусственного интеллекта у слова появилось новое смысловое оттенение. Теперь его все чаще используют в выражениях «написанный человеком», «созданный человеком» и «сделанный вручную».

Human стало обозначать не только принадлежность к человеку, но и происхождение результата работы. Слово помогает подчеркнуть, что текст, изображение, предмет или другой продукт созданы человеком, а не сгенерированы искусственным интеллектом.

В Кембриджском словаре считают, что такая тенденция может быть естественным изменением языка на фоне стремительного распространения нейросетей. При этом она способна отражать и более глубокую перемену в отношении общества к технологиям.

Одной из причин называют увеличение количества контента, созданного с помощью ИИ. Особенно заметным стало распространение низкокачественных материалов, которые пользователи связывают с генеративными технологиями. На этом фоне человеческий вклад может восприниматься как отдельная ценность, а интерес к вещам, в которых заметна работа человека, — усиливаться.

Какие слова вошли в шорт-лист

Помимо human, специалисты Кембриджского словаря рассмотрели еще четыре претендента на звание слова 2026 года.

Одним из них стало analogue — «аналог». В 2026 году оно получило более широкое распространение на фоне интереса к аналоговому образу жизни. Речь идет о занятиях, позволяющих проводить время без экранов и цифровых устройств: вязании, чтении бумажных книг, прослушивании виниловых пластинок и других подобных практиках.

Еще одним претендентом стало слово agent — «агент». В контексте искусственного интеллекта им называют систему, способную самостоятельно выполнять сложные задачи и принимать решения без постоянного контроля человека.

Внимание к таким технологиям в течение года сместилось от ИИ-систем, которые в основном отвечают на запросы и создают контент, к инструментам, способным действовать автономно. Такие агенты могут самостоятельно искать информацию, совершать покупки, составлять расписание, писать код, взаимодействовать с программами и выполнять последовательность действий от имени пользователя.

В шорт-лист также вошло слово wholesome — «благотворный». Оно означает «полезный для человека» и используется для описания чего-либо, что способно положительно влиять на физическое, моральное или эмоциональное состояние.

Пятым претендентом стало chic — «стильный», «модный», «элегантный». В 2026 году слово получило дополнительный оттенок благодаря популярному выражению kinda chic — «вполне себе стильно».

Что становилось словом года раньше

Кембриджский словарь ежегодно выбирает слово, которое отражает заметную языковую или общественную тенденцию.

В 2025 году победителем стало parasocial — «парасоциальный». Так называют одностороннюю эмоциональную связь человека с тем, кто не знает о его существовании.

В 2024 году словом года стало manifest — «визуализировать желания» или добиваться исполнения задуманного посредством позитивного мышления. В 2023-м выбрали hallucinate — «галлюцинировать», а годом ранее — homer, термин из бейсбола, обозначающий хоум-ран.

В 2021 году победило perseverance — «настойчивость», «упорство». В 2020-м, на фоне пандемии коронавируса, словом года стало quarantine — «карантин».

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