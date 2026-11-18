Путин: встреча с Си Цзиньпином прошла как обстоятельная беседа с другом

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Глава российского государства назвал разговор с лидером КНР обстоятельным.

Встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС прошла как обстоятельная беседа с хорошим другом. Об этом заявил глава российского государства.

«Непосредственно перед нашей встречей у нас состоялась обстоятельная беседа, разговор с моим хорошим другом — председателем Си Цзиньпином», — сказал Путин.

Путин и Си Цзиньпин провели переговоры, которые начались с обмена заявлениями, после чего лидеры продолжили общение за закрытыми дверями. Затем беседа прошла в узком составе делегаций в формате рабочего завтрака. Лидеры РФ и КНР обсудили вопросы международной политической повестки.

Си Цзиньпин отметил, что за время общения с российским президентом они встречались уже 50 раз. Он также напомнил, что в 2026 году исполняется 30 лет с момента установления отношений партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем, а также 25 лет со дня подписания соответствующего договора.

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