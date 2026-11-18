Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Врач рассказал о состоянии блогера, объяснил надежды на клеточную терапию и резко ответил тем, кто обвиняет ее в притворстве.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, готовится отправиться в Китай на CAR-T-терапию. Перед поездкой она посетила клинику своего лечащего врача Олега Абакумова. Медик сообщил в личном блоге, что состояние пациентки удалось стабилизировать.

Фото: Instagram*/dr.abakumoff

Однако врач предупредил, что сейчас речь идет не о выздоровлении, а о возможности продлить жизнь.

Перед отъездом Чекалина рассказала, что иногда не узнает свое лицо из-за отеков и плачет, поскольку недовольна своей внешностью.

«Бывает такое, что утром я вообще не узнаю свое лицо, мне оно не нравится. Я иногда плачу, потому что выгляжу некрасивой, мне кажется. Это из-за отеков. Потом еще, бывает, ноги сильно отекают, потому что падает белок», — поделилась Валерия.

При этом она старается сохранять оптимизм. Чекалина сообщила, что закончила курс химиотерапии и теперь готовится к клеточной терапии. По ее словам, результаты анализов крови уже хорошие.

После визита Чекалиной врач эмоционально обратился к тем, кто сомневается в ее болезни.

«Я вообще понять не могу, что с этим миром происходит. Человек болеет, рак четвертой стадии. Мне пишут: „Да она специально прикидывается, чтобы ее освободили от уголовной ответственности“. У человека нет волос, она на химиотерапии. У нее мышечная масса вообще отсутствует, вся исхудала. Улыбается, радуется каждый день жизни, ищет возможности ради своих детей. И как такое вообще вы можете писать?» — возмутился Абакумов.

Он также ответил тем, кто считает, что лечение стало возможным исключительно благодаря деньгам.

«Нет, ребята, это просто чудо, и помолитесь за нее», — призвал врач.

По словам Абакумова, Чекалина отправится на CAR-T-терапию. При этом сначала китайским специалистам предстоит провести обследование и выяснить, подходит ли ей этот метод.

Врач объяснил, что во время такой терапии у пациента забирают Т-лимфоциты, то есть иммунные клетки, после чего к ним присоединяют специальный датчик, помогающий распознавать раковые опухоли. Затем обработанные клетки возвращают в организм, где они должны атаковать злокачественные образования.

Однако лечение подходит не каждому. Сначала китайским специалистам предстоит выяснить, вырабатывают ли раковые клетки пациентки определенное вещество, которое позволит специальным датчикам распознавать их.

«Если да, то это будет чудо-чудесное, потому что это реально единственное, что может ей продлить жизнь. И здесь даже речь не идет об выздоровлении. Речь о продлении жизни», — подчеркнул Абакумов.

Чекалину осудили на пять лет лишения свободы условно по делу о незаконном выводе более 250 миллионов рублей из России в ОАЭ. Позднее президент России Владимир Путин подписал указ о ее помиловании. Ранее в рамках уголовного дела у блогера изъяли загранпаспорт, однако после помилования документ ей вернули.

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