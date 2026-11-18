Фото: Главархив Москвы

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Теперь генеалогические документы доступны москвичам и жителям других регионов дистанционно — независимо от места проживания и времени работы архива.

Уже шесть лет онлайн-сервис «Моя семья» помогает москвичам искать информацию о своих предках, которые жили в Москве и Московской губернии до 1917-го. В цифровом формате доступны порядка 13,5 миллиона страниц документов Главархива Москвы — метрические книги, ревизские сказки, исповедные ведомости и брачные обыски с конца XVII по начало XX века. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин.

«С помощью сервиса можно установить, когда и где предок родился, вступил в брак или ушел из жизни, узнать имена его родителей, крестных и свидетелей венчания, восстановить состав семьи, определить ее сословную принадлежность, место жительства и приход, проследить судьбы нескольких поколений», — написал мэр Москвы.

Создание сервиса стало ответом на растущий интерес граждан к изучению своей семейной истории. В последние годы генеалогические запросы составляют значительную долю обращений в Главархив Москвы, и этот показатель продолжает увеличиваться. Чтобы узнать о своих корнях, раньше приходилось ехать в читальный зал и вручную изучать рукописные тексты, а исследование могло занимать месяцы и даже годы. Теперь документы доступны москвичам и жителям других регионов дистанционно — независимо от места проживания и времени работы архива. За шесть лет работы сервиса поступило более 20 миллионов обращений.

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