Фото: Reuters/Handout

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Она должна была стать первой более чем за 200 лет женщиной, казненной после вынесения смертельного приговора в штате Теннесси. Но судьба распорядилась в ее пользу.

Выжившая после провалившейся попытки смертной казни, заключенная тюрьмы штата Теннесси в США Криста Пайк просит разрешить ей совершать покупки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Соответствующее прошение в генеральную прокуратуру штата написал адвокат осужденной Брайан Роарк.

«Мисс Пайк хочет заново приобрести некоторые вещи, которые она ранее раздала перед попыткой казни (например, одежду). Этому препятствует еженедельный лимит на покупки», — говорится в письме юриста.

Два несмертельных укола

Казнь 50-летней Пайк должна была состояться 30 сентября 2026 года. В 19:27 ей ввели первую дозу инъекции пентобарбитала. Однако ожидаемого эффекта укол не дал. Женщина оставалась в сознании, лишь указывала на то, что с ее рукой что-то не так. Через час после первой инъекции последовала вторая, но и она не убила Пайк. После повторного введения препарата у нее начались хрипы.

Осужденная была госпитализирована в больницу. Какое-то время она находилась без сознания и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако 6 октября Пайк пришла в себя и начала говорить.

У нее, по данным адвокатов, были диагностированы пневмония, тромб и нарушения глотания. Через несколько дней после того, как осужденная пришла в сознание, она была переведена обратно в тюрьму.

После неудачной казни Кристы Пайк губернатор штата Теннеси Билл Ли поручил провести расследование случившегося. Так как до сих пор не ясно, что пошло не так и почему приговоренная к смерти не умерла, а оказалась в больнице. Кроме того, он отменил проведение еще одной смертной казни, которая была запланирована в 2026 году.

Некомпетентность и тараканы в душе

Сама осужденная 30 октября, через месяц после введения инъекций, выпустила через своих адвокатов заявление, в котором пожаловалась на некомпетентность людей, проводивших процедуру.

«Я глубоко поражена некомпетентностью, из-за которой столько людей оказались в этом ужасном положении. <…> Спустя несколько дней я очнулась в больнице в одиночестве, растерянности и с болью. С той ночи не было ни мгновения, когда я не чувствовала боли. Мое тело болит, мои руки, кисти, горло. Мне до сих пор трудно говорить», — сообщила Пайк.

Она также добавила, что после неудачной попытки казни вновь оказалась практически в полной изоляции в тюремном медицинском блоке. Это очень похоже на условия одиночной камеры, в которой она провела последние 28 лет. После перевода в лазарет исправительного учреждения осужденную полностью лишили контактов с другими заключенными, прогулок, работы и посещения религиозных служб.

Адвокаты Пайк просят суд приостановить изоляцию и перевести их подзащитную в безопасный сектор для осужденных, а также создать все необходимые условия, учитывающие состояние ее здоровья.

В начале ноября Пайк также пожаловалась на то, что тюремная администрация заставляет ее вручную мыть душевую кабину, кишащую тараканами. Это, по ее словам, приводит к высоким рискам занесения инфекций и получения новых травм.

Жестокое убийство

Криста Пайк была приговорена к смертной казни в 1996 году. Ее признали виновной в убийстве сокурсницы, 19-летней Коллин Слеммер в 1995-м. Осужденная должна была стать первой казненной женщиной в Теннеси более чем за 200 лет.

По данным следствия, Пайк приревновала своего парня к сокурснице, поэтому со знакомым заманила девушку в заброшенное здание. Там они подвергли ее пыткам: резали канцелярским ножом и били молотком, а затем убили. Мучения девушки продолжались 40 минут. На теле Слеммер были найдены вырезанные сатанинские* символы. Подобные изображения убийцы оставили и на самом месте преступления.

Кроме того, Пайк забрала себе в качестве «трофея» осколок черепа своей жертвы.

После провала казни адвокаты обсужденной и правозащитники потребовали отмены высшей меры наказания. Однако некоторые жители штата не согласны с этим, уверенные в том, что приговор должен быть исполнен.

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* — Международное движение сатанизма признано экстремистским и запрещено на территории России.