Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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В семье артистки уже давно сохраняется напряженная обстановка, а муж дочери отдалил от нее детей.

Российская актриса театра, кино Екатерина Волкова известная зрителям по сериалу «Скорая помощь». За плечами 52-летней артистки три брака, трое детей и непростая история отношений с близкими.

У старшей дочери актрисы Валерии, которой сейчас 33 года, родился четвертый ребенок. Однако радостное событие не оставило в прошлом семейные конфликты.

О пополнении в семействе актриса рассказала на церемонии вручения премии «Событие года» журнала «КиноРепортер». Пол и имя новорожденного Екатерина раскрывать не стала.

Отношения Волковой со старшей дочерью остаются непростыми. Актриса признается, что поддерживает связь с Валерией, но практически не контактирует с ее мужем. Наладить отношения с зятем ей так и не удалось. По словам артистки, мужчина начал встречаться с ее дочерью, когда еще состоял в браке с другой женщиной. Этот обстоятельство с самого начала повлияло на отношение Екатерины к избраннику дочери.

Побои, развод и дочь, которую Волкова растила одна

Когда-то мать и дочь были очень близки. Актриса родила Валерию в первом браке с мужчиной по имени Алексей. Однако семейная жизнь оказалась тяжелой: по признанию звезды, супруг проявлял агрессию и поднимал на нее руку. После одного из избиений Екатерина оказалась в больнице с сотрясением мозга. В итоге она ушла от мужа и самостоятельно занималась воспитанием девочки.

Валерия выросла, получила образование в Европе и долгое время жила в Германии. Когда дочь решила создать собственную семью, Екатерина поначалу поддерживала ее во всем. Появление первого внука стало для актрисы особенным событием. Волкова не просто приехала поддержать дочь, но и присутствовала на родах Тимофея. Более того, ей доверили перерезать пуповину. Екатерина неоднократно рассказывала, насколько сильную эмоциональную связь почувствовала с мальчиком с первых минут его жизни.

«Не дают нянчиться»: как зять отдалил Волкову от внуков

Однако со временем отношения с семьей Валерии начали портиться. По словам артистки, ее зять стал устанавливать правила, которые ограничивали общение с внуками. В частности, Екатерине запретили публиковать фотографии малышей в социальных сетях. Позже ограничения стали распространяться и на личные встречи. Актриса рассказывала, что ее могли блокировать в мессенджерах и социальных сетях на несколько недель.

Ситуация особенно обострилась после рождения младших детей Валерии. Волкова утверждала, что не могла свободно видеться с малышами, а внучку Василису, появившуюся на свет в июне 2025 года, долгое время даже не видела. Последние встречи с семьей дочери становились все реже, а попытки наладить отношения не приносили результата.

Екатерина не скрывала, что происходящее причиняет ей серьезную боль. Она обращалась за помощью к психологу, который рекомендовал не вмешиваться в жизнь взрослой дочери и позволить ей самостоятельно принимать решения.

Сама артистка объясняла неприязнь к зятю тем, что мужчина не стремится поддерживать отношения с ее семьей. При этом она подчеркивала, что неоднократно предлагала ему наладить контакт.

«Может, подам в суд»: Волкова решила бороться за внуков

В мае 2026 года Волкова заявляла, что не знает, где живут Валерия и ее дети, а попытки передать им подарки и цветы не всегда заканчивались успехом. Тогда артистка также говорила, что рассматривает возможность обратиться к юристам, чтобы восстановить общение с внуками.

Трое детей Волковой от разных мужчин: как складываются отношения с младшими

При этом Валерия — не единственный ребенок Екатерины. Еще двоих детей актриса родила от писателя Эдуарда Лимонова, с которым состояла в третьем браке. Их сыну Богдану сейчас 20 лет, а дочери Александре — 18. После расставания с писателем Волкова фактически самостоятельно занималась детьми. Лимонов умер в 2020 году.

Отношения с младшими наследниками Богданом и Александрой складываются у артистки иначе:

«Знаете, это же все равно страшно. Когда вы вырастили детей, они становятся взрослыми и в вас не нуждаются», — поделилась Волкова.

Бритье налысо, болезнь и попытка Волковой начать жизнь заново

Отдельной страницей в жизни актрисы остается ее история с Лимоновым. Их отношения привлекали внимание не только из-за большой разницы в возрасте — писатель был старше Екатерины на 30 лет, — но и из-за необычных поступков артистки. Именно во время этого романа Волкова впервые решилась побриться налысо. По ее словам, тогда на такой шаг ее подтолкнул сам Лимонов.

Недавно актриса вновь изменила внешность, однако на этот раз причиной стала не романтическая история, а состояние здоровья. После небольшой операции ей пришлось выбрить часть головы сзади. Скрывать последствия вмешательства под прической Волкова не захотела и самостоятельно сбрила волосы машинкой на даче у отца.

«20 лет назад у меня была такая же прическа, и я сделала камбэк в прошлое. Наверное, 20 лет назад это было проще, потому что года идут. Но вообще идея стрижки — обнуление. Жизнь продолжается, обнуляется и, возможно, начинается заново. Что-то хорошее», — объяснила артистка.

Переживания из-за здоровья также стали частью непростого для Волковой года. 21 июня 2026 года актрису госпитализировали с острым синуситом. Несмотря на рекомендации врачей, она решила не отменять гастроли со спектаклем «Ночной гость» в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Тюмени и покинула больницу раньше срока. Впоследствии состояние артистки ухудшилось: ее повторно госпитализировали в клинику «Лапино», а течение болезни осложнилось гриппом. Позднее Екатерина признала, что сама допустила ошибку, поспешив вернуться к работе.

Несмотря на проблемы со здоровьем и непростую обстановку в семье, Волкова продолжает сниматься, играть в театре и заниматься творчеством. В октябре 2026 года 5-tv.ru рассказывал о ее новом музыкальном опыте, финансовых трудностях и переменах во внешности. Тогда же актриса говорила, что через искусство ей удалось пережить часть боли, связанной с отношениями со старшей дочерью.

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