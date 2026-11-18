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За годы работы она появилась более чем в 200 фильмах и сериалах.

Британская актриса Тина Симмонс, известная по эпизодическим ролям в «Звездных войнах» и фильмах о Джеймсе Бонде, умерла в своей квартире. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на ее подругу и актрису Мэдлин Смит.

«Тина Симмонс. Найдена мертвой в своей квартире. Ужасно», — сказала Смит.

Обстоятельства смерти артистки и ее возможная причина пока не раскрываются.

Симмонс начала актерскую карьеру несколько десятилетий назад и за годы работы появилась более чем в 200 фильмах и сериалах. При этом во многих проектах ее имя не указывали в титрах, поскольку актриса преимущественно исполняла небольшие и эпизодические роли.

В 1983 году Симмонс появилась в картине «Осьминожка» — одном из фильмов о Джеймсе Бонде. Позднее она снималась еще в нескольких частях знаменитой франшизы: «Вид на убийство», «Искры из глаз», «Умри, но не сейчас» и «Не время умирать».

Также актриса сыграла в фильме «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая». Среди других известных проектов с ее участием — «Темный рыцарь» и «Человек-паук: Вдали от дома».

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