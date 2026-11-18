Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Военные взяли пленных, которые сообщили ценные сведения.

Оборону ВСУ российские военные продавливают и на краматорско-славянском направлении. Большую роль в развитии наступления играют разведчики. Они не только обнаруживают позиции противника, но могут и сами захватить их вместе с пленными.

И в любой момент готовы на самые решительные меры чтобы, наоборот, не попасть в руки врага. Коореспондент «Известий» Дмитрий Зименкин услышал от бойцов, что придает им мотивации.

В осажденной ВСУ Дружковке ФАБами выносят укрытия противника. Параллельно артиллерией — и мосты, по которым идет снабжение гарнизона.

А вот кадры из Краматорска, который находится под давлением российских войск и ночью, и днем. А на его подступах наши бойцы уничтожают все пункты управления врага.

Та же ситуация в самом Славянске. Вся агломерация оккупированной ВСУ части ДНР под плотным огневым контролем.

На этом направлении работают бойцы отряда «Невский» Южной группировки. Которые сохраняют силу духа даже в самых экстремальных ситуациях.

Дрон ВСУ пытается уничтожить группу добровольческого корпуса в машине. Но они быстро занимают круговую оборону и из всех стволов уничтожают угрозу буквально в метре от себя.

Все целы, машина пострадала, но едет. Хотя для «буханки», шутят бойцы, это привычное состояние.

«Буханка — это легендарный автомобиль, который участвует во всех войнах и всегда выживает. Как говорит наш командир, „уазик“ не может быть 200, он всегда 300», — сказал техник ремонтной роты ДРШБР отряда «Невский» добровольческого корпуса группировки войск «Юг» с позывным «Витос».

А вот так действуют разведчики «Невских». Обнаружили позицию ВСУ, а заодно, как заправские спецназовцы, взяли ее штурмом.

При этом еще захватили пленных с важными данными. Один выживший украинец облегченно крестится, другой срывает с себя шеврон. А вот вещи американского наемника, который был убит при сопротивлении. Но это война, и не всегда бывает так гладко. Однажды, рассказывает командир «Зоха», и сами разведчики едва не угодили в руки врага.

«Нас окружили. Мы уже готовы были себя подорвать, чтобы не попасть в плен. Повезло, что ребята-снайперы начали отрабатывать, и мы вышли. Но был момент, что мы поставили к горлу гранаты. А ты ни о чем не думаешь, только о том, что семью больше не увидишь и что так все заканчивается. И как трус ты не сдаешься», — сказал командир разведроты ДРШБР отряда «Невский» добровольческого корпуса группировки войск «Юг» с позывным «Зоха».

Семья для сурового бойца на фронте — это и вечная тоска по дому, и невероятной силы мотивация. И даже письма от чужих детей с поддержкой для супергероя дорогого стоят. Хотя для настоящего защитника Отечества чужих детей и не бывает.

«Пока в сюжетах детских рисунков мы не видим картин современной войны, дронов. Ну, вот может один рисунок с МОГом. В основном это мотивы ВОВ. А здесь мы можем проследить письма по праздникам: к 9 Мая, 23 февраля или Пасхе. А скоро будет новая партия писем к Новому году, и вот на этой стене уже просто не останется места», — сказал корреспондент.

И каждый боец мечтает вернуться к семье. Но только тогда, когда сможет добиться мира. И победа в тяжелом сражении за Донбасс — это их ключ к возвращению домой.

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