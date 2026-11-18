Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Падение обломков привело к возгораниям на двух предприятиях.

Обломки нашли по девяти адресам, на двух предприятиях произошли возгорания.

Четыре человека пострадали при атаке украинских беспилотников в Северском районе Краснодарского края. Об этом 18 ноября сообщил оперативный штаб региона в Telegram.

По данным оперштаба, падение обломков вызвало возгорания на двух предприятиях. В частных домовладениях разбиты окна, у одного из домов повреждена крыша. Состояние пострадавших в сообщении не уточняется.

Ранее в тот же день администрация Краснодара сообщила, что силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в городе. В Краснодаре объявили воздушную тревогу, жителей призвали укрыться в помещениях.

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