Четыре человека пострадали при атаке беспилотников на Кубани
новость
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Падение обломков привело к возгораниям на двух предприятиях.
Обломки нашли по девяти адресам, на двух предприятиях произошли возгорания.
Четыре человека пострадали при атаке украинских беспилотников в Северском районе Краснодарского края. Об этом 18 ноября сообщил оперативный штаб региона в Telegram.
По данным оперштаба, падение обломков вызвало возгорания на двух предприятиях. В частных домовладениях разбиты окна, у одного из домов повреждена крыша. Состояние пострадавших в сообщении не уточняется.
Ранее в тот же день администрация Краснодара сообщила, что силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в городе. В Краснодаре объявили воздушную тревогу, жителей призвали укрыться в помещениях.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС