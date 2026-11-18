Фото: ВКонтакте/Ирина Усольцева

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Накануне поездки глава семьи ремонтировал крышу гаража и готовился к рабочей неделе. Ничто в его планах не указывало на намерение исчезать.

Поездку в Кутурчинское Белогорье Красноярского края, во время которой бесследно пропали супруги Усольцевы с пятилетней дочерью, предложил и заранее организовал глава семьи Сергей. При этом родственники не собирались в длительный поход и строили планы на следующие месяцы. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.

По словам следователя, решение отправиться в горы не было спонтанным. Супруги заранее обсуждали предстоящее путешествие, а окончательный выбор места сделал Сергей Усольцев.

«У него билеты в том числе были, работа. Готовились они исключительно к поездке выходного дня», — пояснила Сырымбетова.

Она подчеркнула, что туристы не брали с собой большие запасы продовольствия и вещей, которые понадобились бы для длительного пребывания в лесу.

Более того, на октябрь 2025 года у супругов были запланированы другие поездки. Это стало одним из обстоятельств, которые следствие учитывает при проверке предположений о добровольном исчезновении семьи.

Что Усольцевы делали перед исчезновением

Следователи восстановили отдельные подробности последних дней перед пропажей. По информации, озвученной Яной Сырымбетовой 16 ноября, накануне путешествия Сергей Усольцев занимался обычными хозяйственными делами. В частности, он ремонтировал крышу гаража.

Мужчина также планировал предстоящую рабочую неделю. У следствия не появилось подтверждений того, что глава семьи намеревался надолго оставить работу или привычную жизнь. Супруги вместе с дочерью 27 сентября 2025 года приехали в поселок Кутурчин, где остановились на базе отдыха. На следующий день семья отправилась в сторону горы Буратинка. Вместе с ними была собака породы корги по кличке Лада. Обратно туристы не вернулись.

Сергей, его жена Ирина и пятилетняя дочь Арина перестали выходить на связь 28 сентября 2025 года. Позднее начались поиски, к которым подключились спасатели, полицейские и добровольцы.

Недалеко от поселка 2 октября обнаружили автомобиль семьи. Однако эта находка не помогла определить, что произошло с пропавшими.

Почему семья могла заблудиться даже на туристическом маршруте

По информации Следственного комитета, в районе Кутурчинского Белогорья существует множество троп, которые пересекаются между собой. Помимо обозначенных туристических маршрутов, там проходят старые лесовозные дороги и тропинки, проложенные дикими животными.

Из-за этого человек может свернуть с основного пути, не сразу заметив ошибку. Следователи допускают, что Усольцевы могли потерять ориентиры и оказаться в труднодоступной местности.

При этом точное направление их движения до сих пор не установлено. Рассматриваются маршруты в сторону скал Буратинка и Мальвинка. Сложный рельеф, лесной массив и особенности местности затрудняют определение того, где именно туристы могли отклониться от первоначального плана.

Что выяснили по сигналам мобильных телефонов

Одной из важных зацепок стали данные сотовой связи. По информации следствия, Усольцевы взяли с собой два мобильных телефона. При этом специалисты не смогли установить, пользовались ли супруги навигационными приложениями.

Известно, что семья вышла в горы примерно в 11:00. Спустя более двух часов, между 13:20 и 13:30, один из телефонов снова зарегистрировался в сети.

Следователи предположили, что туристы могли подняться на участок местности, где появился сигнал мобильного оператора. Ранее сообщалось, что данные связи указывали на район ближе к Мальвинке. Однако определить по ним точное местонахождение Усольцевых не удалось.

Специалисты также проверяли, могли ли туристы обратиться за помощью, оказавшись в опасности. Проведенные эксперименты показали, что мобильная связь в горах работает нестабильно.

Могла ли собака стать причиной трагедии

Еще одна версия, которую изучают следователи, связана с домашним питомцем Усольцевых. С супругами и ребенком отправилась пожилая собака породы корги.

В начале ноября Сырымбетова рассказала, что животное теоретически могло привлечь внимание медведя. По предположению следствия, собака могла первой заметить дикого зверя и отреагировать на него. Подобная ситуация могла привести к опасной встрече туристов с животным.

Когда возобновятся поиски Усольцевых

Последний масштабный этап поисков проводился в июне — июле 2026 года. Несмотря на обследование местности, обнаружить супругов, их дочь или собаку не удалось.

В ноябре в Следственном комитете сообщили, что до конца года новые масштабные поисковые мероприятия не планируются. Работе мешают снег, погодные условия и опасность встречи с дикими животными. Однако расследование не прекращено.

Сотрудники СК продолжат опрашивать свидетелей, проверять сведения местных жителей и изучать материалы, собранные во время предыдущих поисковых операций.

Спустя более года после исчезновения Сергея, Ирины и Арины Усольцевых их судьба остается неизвестной. Новые сведения о подготовке путешествия показывают, что семья собиралась провести в горах лишь непродолжительное время.

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