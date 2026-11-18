Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василиса Пушкарева

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Заболевание развивается постепенно, а первые симптомы нередко принимают за обычную усталость

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), которую раньше преимущественно диагностировали у пожилых курильщиков, все чаще встречается у людей моложе 40 лет. Причинами могут стать не только сигареты, но и воздействие производственной пыли и других вредных веществ. Об этом MSK1.RU рассказала главный внештатный пульмонолог Минздрава Московской области, доктор медицинских наук Наталья Макарьянц.

По словам специалиста, заболевание развивается постепенно, а первые симптомы нередко принимают за обычную усталость. При этом повреждения дыхательных путей могут оказаться необратимыми.

Тяжелая болезнь легких появилась у 22-летнего рабочего

Один из самых молодых пациентов с ХОБЛ, которых наблюдала Макарьянц, столкнулся с заболеванием в 22 года. Причем причиной стало не курение, а работа на производстве. Молодой человек с 18 лет занимался изготовлением столешниц и регулярно вдыхал производственную пыль без необходимых средств защиты. Всего за четыре года у него развилась тяжелая форма заболевания.

«Самый молодой пациент с ХОБЛ, которого я наблюдала в своей практике, был 22-летним. Причем заболевание у него развилось в достаточно тяжелой форме», — рассказала врач.

По словам Макарьянц, раньше ХОБЛ чаще обнаруживали у людей старше 55 лет, поскольку повреждения дыхательной системы накапливались в течение многих лет. Теперь заболевание все чаще выявляют у пациентов трудоспособного возраста, в том числе моложе 40 лет.

В группе риска находятся строители, сотрудники небольших производств мебели и столешниц, а также люди, которые регулярно работают в запыленных помещениях без защиты органов дыхания.

Почему вейпы могут быть опасны для легких

Одним из возможных факторов, влияющих на здоровье молодых людей, пульмонолог назвала распространение электронных сигарет. При этом Макарьянц подчеркнула, что прямую связь между ростом заболеваемости ХОБЛ и популярностью вейпов пока нельзя считать доказанной.

«Мы не можем утверждать, что рост заболеваемости напрямую связан с распространением вейпов. Специальных исследований, которые бы подтвердили такую взаимосвязь, мы не проводили, это одна из наших гипотез», — пояснила специалист.

При нагревании жидкостей для вейпов могут образовываться токсичные вещества, в том числе формальдегид, способные повреждать ткани дыхательной системы. По словам врача, электронные сигареты могут быть связаны и с другими заболеваниями легких.

При этом главным установленным фактором риска ХОБЛ остается курение обычных сигарет. Опасность представляет и пассивное вдыхание табачного дыма.

Какие симптомы ХОБЛ нельзя игнорировать

Хроническая обструктивная болезнь легких развивается постепенно и долгое время может практически не беспокоить человека. Первым признаком часто становится одышка при привычных физических нагрузках.

Например, человек замечает, что раньше легко поднимался по лестнице, а теперь вынужден останавливаться, чтобы перевести дыхание. Однако подобные изменения нередко объясняют усталостью, недостатком физической подготовки или стрессом.

Еще одним характерным симптомом становится регулярный кашель, особенно по утрам. Иногда он сопровождается выделением мокроты.

«Люди чаще списывают первые симптомы на усталость, а не на простуду», — отметила Макарьянц.

При появлении одышки, снижении выносливости или постоянного кашля специалист рекомендует обратиться к врачу. Для диагностики используют спирометрию. Во время обследования пациент дышит в специальный аппарат, который измеряет показатели работы легких.

Исследование помогает выявить нарушение проходимости дыхательных путей, в том числе на ранних стадиях заболевания.

Что происходит с легкими при ХОБЛ

При ХОБЛ изменения прежде всего затрагивают бронхи — дыхательные пути, по которым воздух поступает в легкие. Они постепенно разветвляются на более мелкие структуры, называемые бронхиолами. Те заканчиваются альвеолами, где происходит газообмен.

При длительном воздействии табачного дыма, пыли и других вредных веществ в дыхательных путях развивается хроническое воспаление. Со временем стенки бронхов могут изменяться, а их просвет — сужаться. Из-за этого воздуху становится труднее проходить по дыхательным путям, особенно при выдохе.

Такие структурные изменения называются ремоделированием. Некоторые из них необратимы. Именно поэтому человек с запущенной ХОБЛ не всегда может полностью восстановить нормальную функцию легких даже после прекращения контакта с вредными веществами.

Можно ли вылечить ХОБЛ полностью

По словам Натальи Макарьянц, современная медицина пока не позволяет полностью вылечить хроническую обструктивную болезнь легких. Однако своевременная диагностика и правильно подобранная терапия помогают замедлить ее развитие, контролировать симптомы и снизить риск обострений.

«Полностью вылечить ХОБЛ на сегодняшний день нельзя. Но мы можем остановить или существенно замедлить дальнейшее прогрессирование заболевания», — подчеркнула врач.

Одно из главных условий — устранить фактор, повреждающий дыхательную систему. Для курильщиков это означает отказ от сигарет, а для работников вредных производств — прекращение контакта с опасной пылью или использование эффективных средств защиты.

Пульмонолог также опровергла распространенное заблуждение, что после многолетнего курения бросать уже бессмысленно.

«Каждая новая сигарета поддерживает имеющиеся нарушения в бронхах и способствует дальнейшим изменениям в их структуре», — объяснила Макарьянц.

Отказ от курения имеет значение на любой стадии ХОБЛ.

Почему даже одно обострение болезни опасно

При ХОБЛ возможны периоды резкого ухудшения состояния. Во время обострения усиливаются кашель и одышка, увеличивается количество мокроты. По словам врача, более половины таких эпизодов связаны с инфекциями нижних дыхательных путей.

Каждое обострение может приводить к дополнительному снижению функции легких, причем часть этих изменений оказывается необратимой. Если раньше значимым фактором риска считались два обострения в год, то теперь даже один такой эпизод требует внимания при выборе лечения.

Поэтому пациентам важно не только регулярно принимать назначенные препараты, но и заниматься профилактикой инфекций. В частности, врач рекомендует обсудить с лечащим специалистом вакцинацию против пневмококковой инфекции.

Основу лечения ХОБЛ составляют ингаляционные препараты, которые доставляют действующие вещества непосредственно в дыхательные пути. Для отдельных пациентов с тяжелым течением болезни могут применяться дополнительные методы, включая таргетную терапию.

Макарьянц подчеркнула, что лечение всегда подбирается индивидуально. Чем раньше человек обратит внимание на изменение дыхания и пройдет обследование, тем больше возможностей сохранить функцию легких и привычное качество жизни.

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