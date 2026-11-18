Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Сыновья и дочери предпринимателя и телеведущего, несмотря на запутанные отношения взрослых, сумели сохранить дружбу.

Границы между семьями телеведущего и журналиста Дмитрия Диброва, его бывшей жены, модели Полины Дибровой и ее нового избранника, бизнесмена Романа Товстика, окончательно рзамылись. Например, на ужине, где экс-супруга знаменитости поближе узнавала девушку своего старшего сына Александра, присутствовал не родной отец мальчика, а жених его матери. Об этом сообщило издание 7Дней.ru со ссылкой на социальные сети модели.

Почему отчим, а не отец?

Диброва поделилась видео из ресторана, где провела время с 16-летним сыном и его возлюбленной. За круглым столом они собрались в узком кругу: Александр со своей девушкой и его мать в компании нового избранника.

«Как быстро Саша стал взрослым. Пригласила сына с его девушкой обсудить грядущее поступление. Договорились по-женски действовать сообща, очень важно сейчас все силы бросить на подготовку к экзаменам. Так мило и душевно», — подписала пост модель.

Многие подписчики похвалили Диброву за то, что она стремится к общению с детьми и проводит с ними время подобным образом.

«Как ему повезло с родителями»;

«Приятная гармоничная и душевная встреча»;

«Молодцы. Участие в жизни детей — это и уважение, и любовь, и доверие»;

«Совместные встречи очень важны для укрепления эмоциональной связи с подростками. Прекрасно обсудить важные вопросы в непринужденной обстановке», — отмечали интернет-пользователи.

Однако не все посчитали эту встречу милой и теплой. Некоторых возмутило то, что за столом был будущий отчим мальчика, а не его родной отец.

«Роман очень напряжен. Может, на его месте должен быть Дмитрий Дибров? Очень бросается в глаза нервозность всех присутствующих за столом»;

«Типа, все у нас хорошо! С чужими детьми», — писали фолловеры.

В восторге от чужого сына

При этом сам Дмитрий Дибров в недавнем интервью журналисту и блогеру Константину Долгову заявил, что отлично проводит время с одним из сыновей Романа Товстика Артемом. Более того, он от мальчика в восторге.

«Иногда с собой в пиццерию мы берем и сына Товстика. Хороший парень. Все дети дружат, зачем нам плодить пакость на Земле? Зачем нам плодить рознь? Господа, ну дети-то в чем виноваты? С удовольствием берем прекрасного Артема. Он компанейский, умный, хорошо воспитанный парень. Я в восторге», — сказал телеведущий.

Кроме того, он добавил, что сын Александр — единственный из его детей, кто живет со знаменитым отцом под одной крышей. После развода он, как и двое младших братьев, 12-летний Федор и 11-летний Илья, должен был остаться с матерью. Однако позже ситуация изменилась. Подростку с его увлечениями, оказалось комфортнее в доме другого родителя.

«Саша, старший сын, живет со мной, потому что он битломан — ему нужны гитары, барабаны. У него прекрасная девушка, дочь очень значительных родителей. Ее отец — профессор, академик, доктор. Я знаю этих родителей. Так она ж тоже играет на гитаре! Это надо делать у меня дома. У меня все для этого есть: и гитары, и отдельный кабинет, куда они приходят и слушают Deep Purple и Pink Floyd. <…> Поэтому Саша со мной. А вот двое младших с Полиной, потому что у них девушек нет. Их надо накормить, отправить в школу, поэтому они живут с ней», — пояснил журналист.

Он также добавил, что его дом находится всего в ста метрах от жилья, которое снимают бывшая жена с новым возлюбленным, поэтому все они друг с другом регулярно видятся.

Без суда не обошлось

И если Дибровым все удалось решить мирным путем, без споров и определения места жительства детей через суд, то вот Роману Товстику и его экс-супруге Елене это оказалось не под силу. Сразу после развода с предпринимателем остались двое из шестерых его детей: дочь Анна и сын Артем. Младшие: Алиса, Агата и Артур проживали с матерью. А старший сын, 19-летний Андрей, перехал к бабушке с дедушкой.

Елена Товстик, по заверениям бизнесмена, начала препятствовать общению младших детей не только с отцом, но и с братом, и с сестрой. Бизнесмен обратился в суд, который постановил, что все пятеро несовершеннолетних детей будут проживать с отцом.

«Я не планировал подавать в суд и забирать всех детей. В моей картине мира невозможно было даже представить, что родная мать запретит общение мне с Алисой, Агатой и Артуром, а братьям и сестрам не даст общаться между собой», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Товстик на своей странице в социальных сетях.

Он также подчеркнул, что не будет, в отличие от экс-супруги, препятствовать общению сыновей и дочерей с мамой.

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