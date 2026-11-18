Муж против: ставшая мамой в 13 Дарья Суднишникова беременна третьим ребенком
Ставшая мамой в 13 Дарья Суднишникова беременна третьим ребенком
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Девушка родила вторую дочь всего полгода назад.
Дарья Суднишникова, которая прославилась на всю Россию после беременности в 13 лет, сообщила, что ждет третьего ребенка. При этом второго малыша 20-летняя девушка родила только в мае 2026 года. Радостной новостью она поделилась на своей странице в социальной сети.
По словам Дарьи, она уже посетила гинеколога и получила направления на необходимые обследования. Девушка признается, что ее жизнь сильно отличается от жизни большинства сверстниц, но она не жалеет о своем выборе.
«Ребята, ситуация такая, можете меня поздравлять, я беременна, у меня будет третий ребенок. Я сходила к гинекологу, он мне много всего прописал кучу анализов и всего», — поделилась девушка.
Поклонники не разделили радость молодой матери
Новость о третьей беременности Дарьи вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Однако далеко не все пользователи поспешили поздравить девушку.
Среди многочисленных комментариев оказались как пожелания здоровья будущей матери, так и критические замечания.
Некоторые подписчики напомнили Суднишниковой о скандале, который сделал ее знаменитой несколько лет назад. Другие удивились тому, что девушка вновь забеременела спустя столь короткое время после предыдущих родов.
Второй ребенок появился у Дарьи в мае 2026 года. Уже через четыре месяца она почувствовала недомогание, но сначала даже не предполагала, что снова находится в положении.
«Другие девушки в 20 получают высшее образование, строят бизнес. Я в 20: многодетная мама, да еще и погодок», — подписала Суднишникова одно из видео.
Однако, по словам, самой Дарьи ее мужАртур не хочет третьего ребенка, и пока она не знает, что с этим делать.
Как Дарья Суднишникова стала известна в 13 лет
История Дарьи получила широкую огласку в 2020 году после ее участия в программе на федеральном канале.
Тогда 13-летняя школьница рассказала, что ждет ребенка. Особенно сильный резонанс вызвали ее слова о предполагаемом отце будущего малыша.
Первоначально Дарья утверждала, что забеременела от десятилетнего друга. Эта версия вызвала сомнения у специалистов и участников программы.
Позднее девушка изменила свои показания и призналась, что настоящим отцом ребенка был другой молодой человек, который учился в старших классах.
Историю активно обсуждали в СМИ и социальных сетях. Одни пользователи сочувствовали несовершеннолетней матери, другие критиковали ее семью и окружение.
После рождения дочери Дарья вернулась в родительский дом, где ей помогали ухаживать за малышкой.
Бросила учебу и столкнулась с зависимостью
В последующие годы жизнь Суднишниковой складывалась непросто. По сообщениям СМИ, значительную часть забот о ее первой дочери взяла на себя мать Дарьи.
Сама девушка столкнулась с проблемами в учебе и личной жизни. Она оставила школу, а позднее не завершила обучение в техникуме.
Кроме того, Суднишникова рассказывала подписчикам о периоде, когда злоупотребляла алкоголем. Однажды она призналась, что после употребления спиртного уснула в подъезде жилого дома.
Впоследствии Дарья решила изменить образ жизни и прошла курс реабилитации. Именно во время лечения она познакомилась с Артуром Столетовым, который также проходил программу восстановления после зависимости.
Отношения постепенно переросли в серьезный роман.
Новая семья и рождение второго ребенка
После знакомства с Артуром Дарья начала самостоятельную жизнь. Она съехала от родителей, поселилась в съемной квартире и стала уделять больше внимания воспитанию дочери.
Девушка рассказывала, что хочет создать полноценную семью, выйти замуж и в будущем родить еще одного ребенка.
В начале 2026 года Суднишникова и Столетов зарегистрировали отношения. В мае того же года у супругов появился общий малыш. Для Дарьи он стал вторым ребенком.
Молодая мать открыто делилась радостью от пополнения и рассказывала о семейной жизни в социальных сетях.
Однако спустя несколько месяцев выяснилось, что супруги вновь ожидают ребенка. Теперь девушка готовится стать матерью троих детей уже в 20-летнем возрасте. Пол будущего ребенка и предполагаемую дату родов девушка пока не назвала.
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