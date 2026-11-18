Фото: 5-tv.ru

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Самые обаятельные люди на первом свидании не всегда оказываются хорошими в жизни.

Люди с более выраженными психопатическими и садистскими чертами чаще вызывают желание встретиться с ними повторно после первого свидания. К такому неожиданному выводу пришли психологи из Университета Алабамы, изучившие поведение мужчин и женщин во время коротких романтических встреч. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Research in Personality.

Выяснилось, что участники с более высокими показателями психопатических черт нередко казались окружающим привлекательными, веселыми и общительными. При этом за несколько минут знакомства потенциальные партнеры обычно не замечали качеств, которые могли бы осложнить дальнейшие отношения.

Почему люди с психопатическими чертами успешнее на свиданиях

В исследовании приняли участие 129 мужчин и женщин. Ученые организовали восемь мероприятий в формате быстрых свиданий, во время которых добровольцы знакомились друг с другом. Всего состоялась 561 встреча. Каждая продолжалась только три минуты.

За это время участникам нужно было пообщаться с незнакомым человеком, составить о нем первое впечатление и решить, хотелось бы им увидеть его снова. Перед началом эксперимента добровольцы прошли психологические тесты. Специалисты оценивали выраженность у них психопатических и садистских черт.

В данном случае речь шла об особенностях личности, которые могут в разной степени проявляться у людей. После каждого знакомства участники заполняли анкеты, оценивая внешность, интеллект, чувство юмора, доброту и другие качества собеседника. Затем они отвечали на главный вопрос: хотели бы они пойти с этим человеком на второе свидание?

Результаты оказались неожиданными. Исследователи обнаружили связь между выраженностью определенных личностных черт и готовностью потенциального партнера продолжить знакомство.

При увеличении общего показателя психопатических черт на одно стандартное отклонение шансы получить положительный ответ возрастали на 24,6%. Для садистских черт аналогичный показатель составлял 28,4%.

«Как общая психопатия, так и садизм были связаны с более высокой вероятностью выбора человека для второго свидания», — объяснили авторы исследования.

Кроме того, эффект оказался значительно слабее влияния внешности. По подсчетам исследователей, физическая привлекательность примерно в шесть раз сильнее влияла на готовность участников продолжить общение.

Чем такие люди привлекают окружающих

Чтобы понять причину необычного результата, психологи изучили оценки, которые добровольцы давали своим собеседникам. Оказалось, что люди с более выраженными психопатическими и садистскими чертами чаще воспринимались как уверенные в себе, общительные и веселые. Кроме того, окружающие нередко считали их физически привлекательными.

«Люди с более выраженными чертами психопатии и садизма, как правило, воспринимались как физически привлекательные, веселые и экстравертные», — отметили исследователи.

При этом участники не считали таких собеседников менее добрыми или приятными в общении. Иными словами, черты, которые впоследствии могут создавать проблемы в отношениях, не проявлялись достаточно заметно во время короткого знакомства. Зато уверенность, раскованность и чувство юмора сразу производили благоприятное впечатление.

Ученые предполагают, что именно сочетание этих качеств помогало некоторым участникам получать больше приглашений на вторые свидания.

Почему трех минут недостаточно, чтобы узнать человека

Авторы работы обратили внимание на особенности самого формата быстрых свиданий. Встречи с незнакомцами могут вызывать сильное волнение. Человек переживает из-за собственной внешности, боится неловкого молчания или старается подобрать правильные слова.

Однако люди с более выраженными психопатическими чертами могут иначе реагировать на подобные ситуации. Исследователи предполагают, что они иногда испытывают меньше страха и тревоги, поэтому ведут себя более свободно. На фоне нервничающих собеседников подобная уверенность способна выглядеть особенно привлекательно.

«Люди с более выраженными психопатическими и садистскими чертами могут хорошо справляться с такими ситуациями, поскольку обычно слабее реагируют на обстоятельства, вызывающие страх», — объяснили психологи.

В результате потенциальные партнеры видят веселого и уверенного в себе человека, но не успевают узнать его достаточно хорошо. За три минуты практически невозможно оценить, насколько собеседник способен к сочувствию, как ведет себя во время конфликтов и уважает ли чужие границы.

Можно ли распознать психопатические черты на первом свидании

Авторы исследования не предлагают определять особенности личности по нескольким жестам, манере разговора или внешней привлекательности. Наоборот, эксперимент показывает, насколько ограниченным может быть первое впечатление.

Поэтому гораздо больше информации о потенциальном партнере может дать его поведение в течение длительного времени. Важно обращать внимание на то, как человек относится к окружающим, реагирует на отказ, соблюдает договоренности и уважает личные границы.

Исследователи заключили, что кратковременное общение позволяет некоторым людям продемонстрировать свои наиболее привлекательные качества, тогда как менее приятные особенности личности остаются незаметными.

Именно поэтому желание немедленно встретиться снова еще не гарантирует, что новое знакомство перерастет в здоровые и счастливые отношения.

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