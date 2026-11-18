Фото: www.globallookpress.com/MAGO/Paul Smith / Features Flas

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Почему основатель Amazon сомневался в кандидатуре звезды «Сумерек», кто помог ему оценить актера и что произошло во время просмотра записей пяти финалистов?

Жена миллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса Лорен Санчес могла сыграть неожиданную роль в назначении Роберта Паттинсона новым Джеймсом Бондом. Бывшая телеведущая посмотрела записи прослушиваний и осталась под впечатлением от внешности и актерского мастерства звезды «Сумерек». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, Санчес сочла Паттинсона привлекательным и харизматичным кандидатом, способным убедительно воплотить образ знаменитого британского шпиона. Сам Джефф Безос уже признался, что был непосредственно вовлечен в процесс кастинга.

Почему жена Безоса обратила внимание на Паттинсона

На заключительном этапе отбора записи кинопроб передали Джеффу Безосу. Миллиардер показал их супруге, чтобы узнать ее мнение. Санчес особенно впечатлил Роберт Паттинсон. Как утверждает издание, она оценила его привлекательность, сексуальность и актерские способности.

В публикации говорится, что бывшая телеведущая сочла пробы актера захватывающим. Примечательно, что Паттинсон уже был знаком с окружением миллиардера. Вместе со своей возлюбленной, певицей и актрисой Сьюки Уотерхаус, он присутствовал на свадьбе Безоса и Санчес, состоявшейся в Венеции летом 2025 года. Поэтому кандидатура британской звезды не была для супругов совершенно неожиданной.

«Он и есть Джеймс Бонд»: что рассказал Джефф Безос

Основатель Amazon 17 ноября выступил на конференции Semafor в Калифорнии и раскрыл подробности секретного кастинга. По словам Безоса, первоначально на роль рассматривали большое количество актеров. Постепенно круг кандидатов сократился до пяти финалистов.

Каждому из них предложили исполнить три сцены перед камерой. Для испытаний подготовили настоящие декорации и костюмы. В съемках также участвовали другие актеры, чтобы организаторы могли оценить взаимодействие претендентов с партнерами.

«Я принимал очень активное участие», — признался Безос, рассказывая о выборе нового Бонда.

По его словам, окончательное решение приняли в пятницу, 13 ноября, всего за три дня до официального объявления. Тогда участники отбора собрались и несколько часов изучали записи прослушиваний.

Безос подчеркнул, что все пять актеров продемонстрировали высокий профессиональный уровень, однако выступление Паттинсона выделялось на общем фоне.

«В Робе и его игре было что-то особенное», — отметил миллиардер.

Он признался, что поначалу кандидатура британского артиста даже вызывала сомнения из-за его огромной популярности. Создатели франшизы рассматривали возможность пригласить менее известного исполнителя, которому зрители не приписывали бы прежние экранные образы. Но после просмотра кинопроб сомнения исчезли.

«На пробах все стало совершенно очевидно. Он и есть Джеймс Бонд», — заявил Безос.

Почему Паттинсона не сразу включили в число фаворитов

Долгое время поклонники бондианы обсуждали совсем другие кандидатуры. Среди наиболее вероятных претендентов называли Каллума Тернера, Джека Лоудена и Джоша О’Коннора. Позднее появилась информация, что к прослушиваниям присоединились Роберт Паттинсон и Николас Холт.

По данным СМИ, обоих известных актеров пригласили на заключительных этапах отбора, когда создатели фильма еще не определились с окончательным решением.

Паттинсону удалось убедить организаторов, несмотря на первоначальные сомнения в том, что столь узнаваемая звезда подходит для перезапуска франшизы. К этому времени за плечами 40-летнего артиста уже есть «Сумерки», «Бэтмен», «Довод» и несколько крупных авторских проектов. Кроме того, он работал с будущим режиссером бондианы Дени Вильневом над третьей частью «Дюны».

Как Паттинсон отреагировал на новую роль

Студия Amazon MGM Studios представила британского актера в качестве нового агента 007, опубликовав соответствующее сообщение и видеоролик в социальных сетях. Паттинсон сменит Дэниела Крейга, который завершил работу над бондианой после фильма «Не время умирать» в 2021 году.

Для Роберта это станет еще одной главной ролью в мировой кинофраншизе после «Сумерек» и «Бэтмена». Сам артист не скрывал радости от назначения.

«Джеймс Бонд — один из самых легендарных персонажей кино, и получить роль агента 007 — честь всей жизни», — заявил Паттинсон.

Он поблагодарил режиссера, продюсеров и руководство студии за доверие.

«Сказать, что эта роль — сбывшаяся мечта, значит ничего не сказать», — добавил актер.

Паттинсон также подчеркнул, что с нетерпением ждет начала совместной работы над картиной.

Что известно о новом фильме про Джеймса Бонда

Следующую часть бондианы снимет канадский режиссер Дени Вильнев, известный по картинам «Прибытие», «Бегущий по лезвию 2049» и трилогии «Дюна». Сценарий пишет Стивен Найт — создатель сериала «Острые козырьки».

Продюсерами выступают Эми Паскаль и Дэвид Хейман, работавший над фильмами о Гарри Поттере. Исполнительным продюсером назначена Таня Лапуант.

Руководитель Prime Video и Amazon MGM Studios Майк Хопкинс назвал утверждение Паттинсона важным моментом в истории франшизы. По его словам, актер обладает редким сочетанием профессионального мастерства, экранного обаяния и внутренней напряженности.

Сама картина пока не получила официального названия. В прессе ее часто обозначают как «Бонд 26». Подробности сюжета, имена остальных актеров и дата выхода остаются неизвестными.

Особый интерес вызывает будущая исполнительница роли девушки Бонда. Однако студия пока не представила актрису, которая станет экранной партнершей Паттинсона.

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