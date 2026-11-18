Фото: 5-tv.ru

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Пробовали дорогие средства, меняли уход, сдавали анализы, а высыпания все равно возвращаются? У этого есть несколько причин.

Прыщи на лице не всегда указывают на гормональные нарушения. Даже при нормальных анализах кожа может оставаться жирной, а воспаления — появляться снова и снова. Причиной нередко становится повышенная чувствительность сальных желез к андрогенам. Об этом рассказала в беседе с «Известиями» косметолог-эстетист Фатима Кубанова.

По словам специалиста, у многих взрослых женщин уровень гормонов остается в пределах нормы, однако клетки кожи реагируют на них слишком активно. В результате усиливается выработка кожного сала, закупориваются поры и возникают воспаления.

«Сдавать гормоны „на всякий случай“ при обычных высыпаниях бессмысленно. Если у вас регулярный цикл, нет лишнего роста волос и все более-менее стабильно, скорее всего, ваши анализы будут идеальными. А прыщи останутся», — пояснила Кубанова.

При этом существуют признаки, которые могут указывать на необходимость обследования у эндокринолога или гинеколога. Косметолог выделила пять таких ситуаций.

Первый тревожный сигнал — нарушения менструального цикла. Если месячные приходят раз в два-три месяца или, наоборот, слишком часто, а высыпания сосредоточены на подбородке и вдоль линии челюсти, стоит обратиться к врачу.

Второй признак — появление жестких темных волос над верхней губой, на подбородке или животе. Такое состояние называют гирсутизмом.

Третий — заметное поредение волос на голове, особенно в теменной области, на фоне повышенной жирности кожи. Это может быть проявлением андрогенетической алопеции.

Четвертая причина для обращения к специалисту — отсутствие результата от лечения. Если даже после года ухода и применения назначенных препаратов высыпания сохраняются или быстро возвращаются после отмены средств, может потребоваться дополнительное обследование.

Пятый признак — резкое ухудшение состояния кожи. Особого внимания требуют ситуации, когда всего за несколько недель появляются многочисленные крупные болезненные воспаления, сопровождающиеся повышенной температурой или болями в суставах.

Если врач сочтет гормональное обследование необходимым, одного анализа на тестостерон может оказаться недостаточно. По словам Кубановой, проверяют общий и свободный тестостерон, глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ), 17-ОН-прогестерон, андростендион, пролактин и ДГЭА.

Эксперт отметила, что такие анализы следует сдавать на второй-четвертый день менструального цикла. При легких и умеренных высыпаниях, не сопровождающихся другими тревожными признаками, косметолог рекомендует сосредоточиться на уходе за кожей. По ее словам, могут помочь наружные средства, чистки, пилинги и изменение образа жизни.

В частности, специалист советует уделять внимание сну, физической активности, питьевому режиму, а также сократить потребление сахара и молочных продуктов.

Кубанова подчеркнула, что гормональные анализы при акне нужны далеко не всем. При появлении признаков возможных нарушений она рекомендует не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.

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