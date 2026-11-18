Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Транспортное сообщение с Крымом временно обеспечивают сухопутный маршрут и паромная переправа.

У российских специалистов есть все нужные технологии и навыки, чтобы восстановить поврежденный Крымский мост в сжатые сроки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на слова зампреда правительства РФ Андрея Никитина.

Как отметил вице-премьер, отдельной целью является налаживание пассажирского сообщения, прежде всего — движения автомобилей. Правительство РФ и приграничные регионы выстраивают обходные маршруты и перераспределяет транспортные потоки.

Никитин добавил, что сейчас транспортное сообщение с Крымом обеспечивают сухопутный маршрут и паромная переправа. При этом движение поездов по Крымскому мосту уже восстановлено в полном объеме.

За последние сутки Крымский мост дважды подвергался атакам со стороны ВСУ. О первом происшествии глава Крыма Сергей Аксенов сообщил утром 16 ноября. После удара движение автомобилей по мосту временно перекрыли. В Керчи развернули оперативный штаб, а экстренные службы занялись устранением последствий.

Вторая атака произошла в ночь на 17 ноября. Власти республики вновь ограничили движение по мосту. О временной остановке автомобильного и железнодорожного сообщения также проинформировали в Минтрансе России. По фактам атак Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

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