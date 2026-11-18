Олег Газманов признался, что виноват перед своей семьей

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Главным своим достижением артист считает не карьеру, а семью. Но о многом он сожалеет.

Народный артист России Олег Газманов признался, что до сих пор винит себя за недостаток внимания к детям. Из-за постоянных гастролей певец пропустил многие важные моменты их взросления и теперь сожалеет, что не мог чаще находиться рядом с семьей. Об этом он рассказал в программе на федеральном канале.

В июле 2026 года Газманову исполнилось 75 лет. Из них 57 артист посвятил музыке. Несмотря на возраст, он продолжает выступать, писать новые песни и строить творческие планы на десятилетия вперед. Однако главным достижением своей жизни певец считает не карьеру, а семью.

«Они хотели видеть меня чаще»: в чем Газманов винит себя

У Олега Газманова трое детей: старший сын Родион, приемный сын Филипп и младшая дочь Марианна. По словам артиста, он всегда стремился обеспечить их всем необходимым, однако со временем понял, что материальное благополучие не может заменить родительское внимание.

«Я виноват перед своей семьей, много не додал, много не воспитал, потому что все время был на гастролях. Я старался, чтобы у них все было в доме, чтобы ни в чем не нуждались, а они хотели видеть меня чаще», — признался певец.

Газманов сравнил свою жизнь с судьбой моряка, который вынужден надолго покидать дом. Сам артист получил морское образование, прежде чем окончательно связал жизнь с музыкой.

Сегодня его дети уже взрослые и самостоятельно строят карьеру. Но певец не скрывает сожаления о том, что многие семейные события прошли без его участия.

Две жены Олега Газманова: от первого брака до новой любви

Первой супругой артиста стала Ирина Газманова. Они поженились в 1975 году, а спустя шесть лет у пары родился сын Родион. Именно в период первого брака начался стремительный рост популярности певца. Постоянные выступления и разъезды постепенно стали неотъемлемой частью его жизни.

Впоследствии супруги расстались. Второй избранницей Газманова стала Марина Муравьева, с которой он познакомился во время гастролей в Воронеже. Марина моложе певца почти на 20 лет. До брака с артистом она была замужем за бизнесменом Вячеславом Мавроди, от которого родила сына Филиппа.

В 2003 году Олег и Марина официально поженились. В том же году у них родилась дочь Марианна. Газманов принял Филиппа как родного ребенка и участвовал в его воспитании.

Сейчас супруги вместе уже более 23 лет. Певец неоднократно называл Марину своей музой и посвящал ей песни.

«У нас итальянская любовь»: что происходит в браке Газманова

В интервью артист признался, что отношения с Мариной далеко не всегда были безоблачными. Супруги могли спорить, отстаивать собственные взгляды и эмоционально выяснять отношения. Однако со временем научились лучше понимать друг друга.

«Конечно, у нас такая итальянская любовь. Каждый оставил свою точку зрения, ну, ругались там, все. И постепенно, постепенно притерлись друг к другу», — рассказал Газманов.

По словам певца, сейчас они с женой чувствуют себя практически единым целым.

«Наверное, сейчас я испытываю один из самых счастливых своих периодов в жизни», — признался он.

Газманов добавил, что дети выросли, семейных забот стало меньше, но страсть между супругами никуда не исчезла. Марина поддерживает мужа в его стремлении оставаться активным. Пара много путешествует, а недавно жена начала обучать артиста аргентинским танцам.

Поздравляя Газманова с 75-летием, она с юмором отметила его невероятную энергичность.

«Я шалею от него! Ему 75, он скачет как подросток. Его энергии могут позавидовать двадцатилетние», — написала Марина.

Родион Газманов: от песни «Люси» до депутатского кресла

Старшему сыну певца Родиону Газманову 45 лет. Впервые он прославился еще ребенком, когда исполнил вместе с отцом знаменитую песню «Люси».

Казалось, мальчика ждет музыкальная карьера. Однако после взросления Родион решил попробовать себя в другой сфере. Он окончил Финансовую академию, работал аналитиком и занимался бизнесом. Только позднее вернулся к музыке и начал строить собственную карьеру певца.

Родион выпускал песни, участвовал в телевизионных проектах, выступал с концертами. В сентябре 2024 года он стал депутатом Московской городской думы. При этом музыкальную деятельность полностью не оставил и периодически выступает вместе с отцом.

Филипп Муравьев: отказался от фамилии Газманова и занялся бизнесом

Приемному сыну певца Филиппу 28 лет. В детстве он выступал в коллективе «Непоседы», занимался спортом, а позднее пробовал силы в модельном бизнесе. Однако связывать жизнь с шоу-бизнесом молодой человек не захотел.

Филипп выбрал предпринимательство. Он развивает бизнес в сфере грузоперевозок и логистики, став одним из основателей технологической платформы для транспортных компаний.

В 2024 году молодой человек сменил фамилию Газманов на Муравьев — девичью фамилию матери. Олег Михайлович объяснял, что Филипп стремится самостоятельно строить карьеру и не хочет использовать известность семьи.

В личной жизни предпринимателя тоже произошли перемены. В ноябре 2026 года стало известно, что Филипп готовится к свадьбе. По сообщениям СМИ, молодой человек сделал предложение своей избраннице.

Марианна Газманова: работа дизайнером и свадьба в 22 года

Единственной дочери Олега Газманова и Марины Муравьевой 22 года. Марианна с детства занималась творчеством, рисовала, танцевала и пробовала себя в модельных съемках. Однако не стала продолжать музыкальную династию.

После окончания школы с золотой медалью девушка поступила в МГИМО, выбрав направление международного бизнеса. Кроме того, она пробовала себя в дизайне и работала в дизайнерской компании.

Летом 2026 года Марианна вышла замуж за молодого человека по имени Максим. Свадьба прошла 1 июля в московском Грибоедовском загсе. После церемонии молодожены отпраздновали событие в кругу близких.

Сам Газманов признался, что решил заранее обозначить серьезность своих намерений будущему зятю. На первую встречу с Максимом он принес одну из шашек, которые хранятся у него дома.

«Я снял одну шашку, захожу, говорю: „Значит так, Максим. Видишь? Понял, да?“ И пошел дальше», — со смехом вспомнил певец.

Впрочем, артист подчеркнул, что доволен выбором дочери и считает ее мужа достойным человеком. На свадьбе Газманов даже отказался от длинного напутствия. Вместо торжественной речи он произнес всего несколько слов: «Аривидерчи, доча! Давай, вперед».

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