Фото: Instagram*/pinchuk_official

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Блогер объяснила свое решение.

Блогер Ирина Пинчук приняла ислам. Об этом она заявила в личном блоге, отметив, что решение было полностью добровольным.

«Сейчас просто хочу поделиться своим опытом. Мой муж — мусульманин. Но за все время наших отношений он ни разу не пытался склонить меня к своей религии», — подчеркнула она.

По словам Пинчук, ее избранник просто жил согласно своей вере. Она видела его поступки, то, как он относится к ней самой и ко всем людям. Слушала его рассуждения, постигала ценности и взгляд на мир.

Постепенно ее интерес к мировоззрению мужа перерос в желание самостоятельно разобраться в исламе. Блогер начала читать Коран, изучать религию и искать ответы на волнующие ее вопросы. Чем больше она узнавала, тем отчетливее понимала, что многие из мусульманских ценностей ей близки.

В некоторых звездных семьях религия, напротив, становится не объединяющей силой, а камнем преткновения. Ранее в сентябре у бизнесмена Курбана Омарова был конфликт с бывшей супругой Ксенией Бородиной из-за того, что она тайно крестила их дочерь Теону. Сам же Омаров исповедует ислам.

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