Резиденция, где проходят встреча лидеров РФ и КНР, находится в красивом месте

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Стулов; 5-tv.ru

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В этой локации проведут самые важные переговоры саммита АТЭС.

Резиденция «Цилинь Шаньчжуан», где проходят переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), находится в уединенном и живописном месте. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Максим Прихода.

«В отличие от футуристического Шэньчжэня, усадьба „Цилинь“ — уединенное место потрясающей красоты, располагающее к обстоятельным беседам», — отметил корреспондент.

Эта локация выбрана местом, где пройдут самые важные переговоры саммита, в том числе и встреча лидеров трех стран: России, Китая и США. Владимир Путин, Си Цзиньпин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретятся 19 ноября.

Саммит АТЭС стартовал 18 ноября в китайском городе Шэньчжэне. В повестку мероприятия включены самые разные вопросы, в том числе и: международной торговли, региональной экономической интеграции, инвестиционного сотрудничества, цифровизации и инновационного развития.

Ранее лидер Поднебесной подчеркнул стабильность российско-китайских отношений. На встрече с президентом РФ в рамках саммита он сравнил взаимоотношения двух стран с кораблем, который выдерживает любые бури и невзгоды.

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