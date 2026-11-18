Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Главной темой встречи лидеров России и Китая станут перспективы развития двустороннего экономического сотрудничества.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в китайском городе Шэньчжэнь в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Стороны планируют обсудить дальнейшее развитие взаимодействия между двумя странами в экономической сфере.

В начале встречи лидер Поднебесной поприветствовал президента РФ теплыми словами и назвал дорогим другом.

«Уважаемый президент Путин, мой дорогой друг! Приветствую вас в Шэньчжэне в связи с вашим участием в неформальной встрече лидеров экономики АТЭС», — сказал Си Цзиньпин.

Он также подчеркнул, что в текущем году это уже третья встреча глав двух государств. А всего председатель КНР встречался с Путиным 50 раз. Также китайский лидер отметил, что в 2026 году исполняется 30 лет с момента установления китайско-российских отношений партнерства и стратегического взаимодействия, а также 25 лет со дня соответствующего договора.

Владимир Путин прилетел на саммит утром этого же дня. Его торжественно встретили красной дорожкой у трапа, почетным караулом, военным оркестром и целой армией студентов с цветами и флажками.

Саммит АТЭС стартовал 18 ноября в китайском Шэньчжэне. Главным событием саммита станет трехсторонняя встреча лидеров РФ, Китая и США, которая запланирована на 19 ноября.

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