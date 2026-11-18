Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Он указал на необходимость диалога и привел площадку АТЭС в качестве примера отличной его организации.

Трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США должна принести большую пользу. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне.

«Ожидаю большую потенциальную пользу от предстоящей трехсторонней встречи между лидерами России, Китая и США, которая запланирована на полях саммита АТЭС», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что саммит открывает хорошие возможности для продуктивного диалога между крупнейшими экономиками мира. По его словам, прямое общение на высшем уровне помогает находить совместные решения по спорным вопросам в различных сферах.

«Сейчас нам нужно единение, а не разобщение, равенство, а не гегемония, диалог, а не ультиматумы», — заявил российский лидер.

Путин поблагодарил китайскую сторону за гостеприимство и радушие, а также пригласил представителей Делового сообщества АТЭС в Россию на Петербургский международный экономический форум и Восточный экономический форум в 2027 году.

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