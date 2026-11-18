Фото, видео: © РИА Новости/Артем Геодакян; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Несмотря на попытки международной изоляции и многочисленные ограничения, страна смогла преодолеть возникшие трудности.

Россия смогла преодолеть последствия беспрецедентного санкционного давления и попыток международной изоляции. Ограничения также стали стимулом для развития отечественной экономики и укрепления технологической независимости. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Деловом саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Глава государства подчеркнул, что Россия стала мировым рекордсменом по количеству введенных против нее санкций. Однако географическое положение, национальный характер народов страны и ее роль в мировой экономике и политике позволили справиться с возникшими трудностями.

«Попытки изолировать нашу страну, Россию, которая столкнулась с беспрецедентным санкционным прессингом, стала мировым рекордсменом по числу введенных против нас карательных мер. Однако наша страна в силу своего географического положения, национального характера наших народов, роли в мировой экономике и политике достойно прошла через все эти испытания», — отметил президент.

По словам Путина, внешнее давление подтолкнуло Россию к укреплению технологического суверенитета, повышению производительности труда и обновлению производственных мощностей.

«Мы прочно входим в число крупнейших экономик мира и занимаем первое место в Европе», — подчеркнул российский лидер.

Президент также обратил внимание на изменения в международных расчетах. За последние пять лет доля доллара и евро в оплате российского экспорта сократилась с 85% до 9%.

Путин пояснил, что Россия не была инициатором отказа от использования американской и европейской валют. Несмотря на введенные ограничения, стране удалось создать сеть для проведения финансовых платежей практически по всему миру благодаря работе банковских и других институтов.

«Мы же не отказывались ни от доллара, ни от евро, нам отказали в использовании этих валют. Ну и, честно говоря, те, кто это сделал, наказали сами себя», — заявил глава государства.

Отдельно президент остановился на цифровом развитии России. По его оценке, страна находится в авангарде мировой цифровой трансформации, а отечественные маркетплейсы входят в десятку крупнейших в мире.

Российский рынок интернет-торговли продолжает динамично расти. Путин также подчеркнул, что подавляющее большинство государственных услуг в стране уже предоставляется в электронной форме.

Саммит АТЭС стартовал 18 ноября в китайском Шэньчжэне. В нем принимает участие президент России Владимир Путин. Главным событием саммита станет трехсторонняя встреча лидеров РФ, Китая и США, которая запланирована на 19 ноября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.