Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

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Президент отметил, что Азия совершила гигантский прыжок вперед.

Превращение Азиатско-Тихоокеанского региона в главный технологический хаб мира ознаменовал тектонический сдвиг в глобальной экономике. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Деловом саммите форума АТЭС.

«Произошел, без преувеличения, тектонический сдвиг. Сегодня АТР стал центром глобальной экономики, главным промышленным и технологическим хабом планеты», — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что на страны АТЭС сегодня приходится более 60% мирового валового внутреннего продукта и 36% населения Земли, а также 50% мировой торговли товарами. Он подчеркнул, что страны Азии за последние десятилетия совершили крупный экономический рывок.

«Они совершили гигантский прыжок вперед — из периферии хозяйственных процессов, из мировой фабрики, где западные компании размещали, как правило, лишь сборочные производства, стали лидерами глобального развития, локомотивами инноваций», — сообщил Путин.

Кроме того, Путин сообщил, что Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из главных направлений торгово-экономического сотрудничества для России.

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