Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Он подчеркнул важную роль экономики региона в глобальном развитии.

Китай готов сотрудничать с участниками АТЭС ради укрепления доверия, преодоления трудностей и формирования Азиатско-Тихоокеанского сообщества. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин на Деловом саммите форума.

Китай готов к сотрудничеству с участниками АТЭС ради укрепления доверия, преодоления трудностей и формирования Азиатско-Тихоокеанского сообщества. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин на Деловом саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжене.

Китайский лидер отметил ключевую роль экономики Азиатско-Тихоокеанского региона в глобальном развитии. По его словам, АТР стал значимым двигателем роста мировой экономики благодаря долгосрочной стабильной обстановке. Си Цзиньпин также обозначил главный подход к решению важных задач. Он подчеркнул, что экономики АТЭС должны решать любые разногласия путем диалога, а вызовы — преодолевать совместными усилиями.

«Совместное процветание Азиатско-Тихоокеанского региона нуждается в мирной и стабильной обстановке. Стабильность дает безопасность, а только безопасность способна обеспечить процветание», — сказал председатель КНР.

Кроме того, китайский лидер заявил о важности активной работы над формированием партнерства в науке, цифровой экономике и сфере искусственного интеллекта, а также содействовать «зеленой» низкоуглеродной трансформации, чтобы дать стимул экономическому развитию в АТР.

Саммит АТЭС стартовал 18 ноября в китайском Шэньчжэне. В нем принимает участие президент России Владимир Путин. На полях мероприятия у него состоятся встречи с Си Цзиньпином и ряд других переговоров. Главным событием саммита станет трехсторонняя встреча лидеров РФ, Китая и США, которая запланирована на 19 ноября.

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