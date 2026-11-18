Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Проблемы возникли после угроз хакеров устроить масштабную кибератаку.

В США рухнула система обмена сверхсекретными данными Агентства национальной безопасности. Спецслужба использует ее для внутренней связи.

Так совпало, что накануне хакеры обещали устроить в Америке киберапокалипсис. И что-то похожее на это как раз сейчас и происходит.

Сначала клиенты нескольких крупнейших банков потеряли доступ к своим счетам. Потом обрушили сайты почти 180 компаний — от United Airlines и Microsoft до CNN.

Сейчас владельцы Apple фиксируют целый ряд проблем в работе сервисов. Массовые сбои моментально ударили по фондовому рынку.

Индекс IT-компаний Nasdaq за несколько минут потерял 4%. Инвесторы оценили это примерно в полтора триллиона долларов.

Ранее власти США распорядились остановить вылеты по всей стране из-за масштабного сбоя связи в системе управления воздушным движением. Диспетчеры столкнулись с неполадками оборудования, от которого зависит обмен информацией между центрами контроля полетов, и ради безопасности пассажиров самолетам запретили покидать аэропорты до особого распоряжения. Лайнерам, уже находившимся в воздухе, разрешили продолжить полет и приземлиться, а международные рейсы рассматривали отдельно, сделав исключения для некоторых направлений. По данным FlightAware, число задержанных и отмененных рейсов достигло примерно семи тысяч.

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