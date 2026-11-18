Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru

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В министерстве предложили учредить новую ведомственную медаль.

В России может появиться новая награда Минобороны — на этот раз для мирных жителей, которые особенно отличились при поддержке спецоперации и ее участников.

В министерстве предложили учредить ведомственную медаль. По замыслу, ее будут вручать тем, кто в том числе помогал оборудовать позиции, испытывал и ремонтировал вооружение, занимался доставкой гуманитарных грузов.

Жители активно включились в поддержку войск с первых дней спецоперации, передав фронту сотни тысяч тонн различного оборудования.

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