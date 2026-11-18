Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Перевозчики сообщили о снижении пассажиропотока, а жители и гости города смогут увидеть редкую техническую разводку мостов.

В Петербурге сегодня ровно в полночь официально завершилась пассажирская навигация по рекам и каналам. В уходящем сезоне прогулки на катерах и речных трамвайчиках совершили более пяти миллионов человек. Но это не рекордный показатель. Все из-за новых ограничений, которые начали действовать в акватории Невы.

Увидеть Северную столицу с воды теперь можно только будущей весной. Но у туристов и гостей города появится возможность понаблюдать за другим редким явлением. Каким именно — расскажет корреспондент «Известий» Елисей Савлюк.

Этот теплоход отправляется в последний рейс сезона. От Аничкова моста он отчаливает почти пустым.

«Питер без воды — это не Питер, очень рады, что успели на крайнюю поездку на теплоходе», — сказала туристка Елена Сагачко.

«Как мама под мостами сползала вниз», — сказала Екатерина Данилова со смехом в ответ на вопрос о том, что больше всего запомнилось.

В этом году сезон начался раньше обычного: первые суда вышли на маршруты уже в конце марта. И завершился позже, чем планировали, — навигацию продлили до 17 ноября. За это время по рекам и каналам Петербурга прокатились больше пяти миллионов человек.

«Если сравнивать с прошлым навигационным сезоном, то пассажиропоток для нас снизился примерно на 10%. Летний сезон, который считается высоким туристическим для Петербурга, мы отмечали устойчивый спрос на водные прогулки, но в целом достаточно заметную чувствительность к ценам», — сказала директор по развитию ГК «Нева Тревел» Анна Лебедева.

Испытание пришлось пережить владельцам маломерных судов. С первого марта им запретили выходить в центральную акваторию Невы с одиннадцати вечера до пяти утра. Ограничение ввели ради безопасности: во время разводки мостов слишком много маленьких катеров скапливались рядом с большими. Что в прошлом сезоне приводило к авариям.

«На данный момент мы подсчитали часы работы. И у всех катеров это такая средняя температура по нашей ассоциации — 20% просадка минимум», — сказала заместитель председателя совета Ассоциации владельцев коммерческих маломерных судов Виталия Поцелуйко.

С завершением навигации разводка мостов для прогулочных судов тоже уходит на паузу. Посмотреть на эту впечатляющую картину с воды теперь получится только следующей весной. А вот с берега — еще можно.

Две ночи подряд можно будет посмотреть на техническую разводку Кантемировского и четыре раза Гренадерского моста. Зрелище, которое не каждый петербуржец в своей жизни видел. Во время навигации эти две переправы почти всегда остаются сведенными.

Совсем без водных маршрутов город в ближайшие месяцы не останется: зимой на реках продолжат работать суда на воздушных подушках.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.