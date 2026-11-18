Фото, видео: 5-tv.ru

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Масштабное шоу пройдет 21 ноября. Зрителей ждут культовые хиты и новые аранжировки.

Всего три дня остается до одного из главных музыкальных событий этой осени. Москва готовится встретить легенд уральского рока. «Агата Кристи», «Чайф», «Смысловые галлюцинации»..Знаменитые коллективы любят миллионы поклонников.

А начиналось все 40 лет назад — с небольших каморок и подвалов Свердловска. Именно там рождались строчки и аккорды, которые сегодня знает вся страна. А некоторые песни стали символом сразу для нескольких поколений. Не только эти хиты услышат гости грандиозного шоу в столице. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров рассказал о том, что еще войдет в программу.

Перед большим юбилейным шоу в Москве Вадим Самойлов оттачивает программу в масштабном туре. На этот раз выступает с оркестром в Новокузнецке.

Срабатываться приходится прямо на ходу. В каждом городе — свой симфонический оркестр, новые аранжировки и жесткий репетиционный график.

Юбилей Свердловского рок-клуба отмечают не одним камерным концертом, а большим гастрольным туром по всей стране. И для «Агаты Кристи» это только разминка. К своему главному юбилейному выступлению в столице группа готовит уникальный сет-лист.

Это путь от небольших каморок и подвалов до мегастадионов. Уже скоро на ВТБ Арене выступят те, кто создавал феномен уральского рока: «Урфин Джюс», Настя Полева и Егор Белкин. Все поколения на одной сцене. Тут и легендарные «Чайфы», и символы эпохи — «Смысловые галлюцинации», а еще мистические и любимые миллионами — «Агата Кристи».

Тот случай, когда гости не уйдут без подарков. Легенды уральского рока готовят неожиданные дуэты. Какие именно? Музыканты держат в секрете.

«Мы вообще все разные выходцы из Свердловского рок-клуба. Каждый с очень выраженной айдентикой такой своей. Это уникальный шанс посмотреть нас всех», — сказал лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

А начиналось все ровно 40 лет назад. Вслед за Ленинградским и Московским клубами уральские рокеры решили выйти из подполья. Профессиональных музыкантов среди них было немного.

«Практически все музыканты Свердловского рок-клуба не имели музыкального образования. Вячеслав Бутусов — архитектор известный. Он принимал участие в проектировании одной из станций метро. Владимир Бегунов работал милиционером в свое время. Владимир Шахрин был довольно-таки известным строителем в нашем городе», — рассказал группы «Курара» Юрий Облеухов.

Тогда это было время жесткой цензуры, литовки текстов и полуподпольных квартирников, но при этом — невероятного творческого взрыва.

«Но мы-то про себя знаем, что в этом не было никакого подвига. В этом была какая-то большая авантюра и какой-то хороший гусарский свистопляс», — сказал лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.

Всего за пять лет своего официального существования Свердловский рок-клуб объединил таланты из самых разных сфер. В этом большом творческом котле вместе с музыкантами варились известные поэты, художники и режиссеры. Среди них — Алексей Балабанов, который свои самые первые фильмы посвятил именно уральским рокерам.

«Мы знаем прекрасно фильмы „Брат 1“, „Брат 2“, благодаря которым Алексей Балабанов прославил, во-первых, и свердловские рок-группы. „Вечно молодой, вечно пьяный“ — там звучит интересная версия „Гудбай, Америка“ с детским хором. Вот смотрите, как кинематограф был плотно связан с рок-н-роллом», — сказал лидер и основатель группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин.

Четыре десятилетия истории, десятки культовых хитов и энергия, которая не стареет. Услышать вживую песни, ставшие саундтреком для нескольких поколений, можно будет уже в эту субботу на ВТБ Арене.

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