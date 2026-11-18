США выделили более 11,5 миллиона долларов на отлов и изучение насекомых

Фото: www.globallookpress.com/Larry West/FLPA

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Большую часть средств направили на борьбу с сельскохозяйственными вредителями, а также исследования комаров и разработку автоматизированных систем наблюдения.

Министерство сельского хозяйства США и другие федеральные ведомства в 2026 году выделили 11,5 миллиона долларов (около 952,3 миллиона рублей) на системы обнаружения, отслеживания и отлова насекомых. С января по сентябрь власти заключили 26 соглашений на проведение соответствующих работ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на изученные документы о государственных расходах.

Основная часть финансирования предназначена для мониторинга сельскохозяйственных вредителей. На их выявление предусмотрели около 6,04 миллиона долларов (около 498 миллионов рублей). Из этой суммы 4,5 миллиона долларов (около 371 миллиона рублей) направили на установку ловушек для плодовых мух в Калифорнии.

Еще 2,89 миллиона долларов (около 238,3 миллиона рублей) Национальные институты здравоохранения США выделили на исследования комаров. В частности, средства предназначены для разработки генетического метода оценки их численности и улучшения прогнозирования распространения вируса Западного Нила.

Отдельное направление расходов связано с внедрением технологий автоматического обнаружения насекомых. На создание таких систем предусмотрели около 1,64 миллиона долларов (около 135,2 миллиона рублей).

Оставшуюся часть финансирования направили на исследования в лесах и изучение насекомых-опылителей на американских авиабазах.

Согласно документам, 19 из 26 заключенных соглашений предусматривают полевые исследования. В рамках этих работ специалисты будут устанавливать ловушки, собирать образцы и вести учет численности насекомых.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился к 2028 году сократить численность комаров в Вашингтоне не менее чем на 90%, а популяцию клещей — как минимум вдвое. Как сообщало Politico, для этого планируется использовать биотехнологии и методы, не связанные с применением химических средств.

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