«Можно и дать»: Бортич о том, в каких случаях считает второй шанс возможным
Александра Бортич заявила, что не всем людям готова дать второй шанс
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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В жизни артистки были люди, которых она никогда не простит.
Актриса Александра Бортич заявила, что не всегда готова возобновлять отношения с людьми после обид и разочарований. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Все в твоих руках».
Артистка считает, что в вопросах прощения нет универсальных правил — он сугубо индивидуальный, поскольку каждый человек сам решает, как поступить в той или иной ситуации.
Однако в жизни Александры были люди, которым она не представляет возможным снова довериться.
«Ситуации очень разные бывают. Я, например, имею такой опыт, который не представляю, чтобы я давала второй шанс некоторым людям. А некоторым можно и дать», — пояснила она.
При этом Бортич вспомнила и о собственных ошибках. По ее словам, спустя несколько лет она иногда переосмысливала свое поведение и старалась исправить ситуацию, даже если с того момента прошло уже немало времени.
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