Шелехова: привычка кошек грызть коврики и обувь может привести к операции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Возраст питомца нередко оказывается важнее его породы.

Некоторые породы кошек чаще других склонны проглатывать синтетические материалы и другие несъедобные предметы, что может привести к необходимости хирургического вмешательства. Особому риску подвержены сиамские кошки, ориенталы и мейн-куны. Об этом URA.RU рассказала кандидат ветеринарных наук, хирург Мария Шелехова.

Такое поведение называется пикацизмом и относится к расстройствам пищевого поведения. Исследователи выделяют три возможные причины его возникновения: генетическую предрасположенность, раннее отлучение котят от матери, а также скуку и стресс.

По словам специалиста, на практике возраст питомца нередко оказывается важнее его породы. Особенно часто посторонние предметы проглатывают котята младше года, которые активно исследуют окружающий мир.

«Чем активней котенок, тем выше вероятность, что он что-то решит попробовать на зуб и заодно проглотит», — объяснила Шелехова.

Заподозрить наличие инородного тела можно по нескольким признакам. Владельцев должны насторожить отказ от еды, рвота, вялость и общее ухудшение состояния животного.

При осмотре ветеринар учитывает наличие прививок, чтобы оценить вероятность инфекционного заболевания. Для обнаружения проглоченных предметов обычно проводят рентген. Если инородное тело не видно на снимке, могут потребоваться дополнительные исследования, включая эндоскопию. В некоторых случаях возникает необходимость хирургического вмешательства.

Шелехова также рассказала о коте, который неоднократно попадал к ветеринарам из-за привычки есть синтетические материалы. Сначала животное проглотило часть коврика для йоги, затем половину сланца из похожего материала. Впоследствии питомец начал откусывать и съедать куски пористого коврика в коридоре.

Врач предупредила, что при появлении тревожных симптомов нельзя откладывать обращение за ветеринарной помощью или пытаться самостоятельно лечить питомца. Промедление может стоить животному жизни.

При выборе кошки важно учитывать не только ее внешность, но и характер, уровень активности и потребность во внимании. Например, сиамские и бенгальские кошки нуждаются в регулярных играх и общении, тогда как британские короткошерстные и русские голубые отличаются большей самостоятельностью. При этом даже спокойным питомцам необходимы забота и внимание хозяина.

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