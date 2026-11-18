Дмитрий Песков: прямая линия с Владимиром Путиным в 2026 году пройдет в декабре

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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В этом году в работе мероприятия задействуют искусственный интеллект.

Президент России Владимир Путин планирует провести прямую линию в декабре. Об этом в беседе с изданием «Ведомости» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о дате мероприятия, представитель Кремля коротко сказал: «В декабре».

В начале октября Песков уже говорил, что подготовка к прямой линии с российским лидером находится в работе. По его словам, к обработке обращений жителей страны подключат отечественный искусственный интеллект.

Кроме того, пресс-секретарь уточнил, что формат мероприятия останется прежним — прямую линию, как это делалось в последние годы, объединят с большой пресс-конференцией.

Последняя прямая линия с президентом прошла 19 декабря 2025 года в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Мероприятие длилось около 4,5 часа, за это время глава государства ответил более чем на 80 вопросов россиян и представителей СМИ. В ходе общения с гражданами Путин обсудил вопросы, связанные с экономикой страны и спецоперацией на Украине, а также социальные проблемы.

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