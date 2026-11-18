Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/RW

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Появление звезды с малышом привлекло внимание журналистов.

В семье американской актрисы Энн Хэтэуэй и ее супруга Адама Шульмана произошло пополнение. Во вторник, 17 ноября, звезду фильма «Дьявол носит Prada» заметили на прогулке с новорожденным ребенком в Нью-Йорке. Об этом сообщает портал TMZ.

На опубликованных кадрах артистка идет по улице с младенцем, которого несет в слинге, закрепленном на груди. Появление Хэтэуэй с малышом привлекло внимание журналистов.

У актрисы и ее мужа уже есть двое сыновей — Джонатан и Джек. При этом подробности о новорожденном ребенке издание не приводит.

Энн Хэтэуэй известна по ролям в фильмах «Дьявол носит Prada», «Интерстеллар» и «Стажер». В ее фильмографии также значится картина «Одиссея».

В 2013 году артистка получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в экранизации романа Виктора Гюго «Отверженные».

Ранее Энн Хэтэуэй сообщила о беременности в социальных сетях. Актриса опубликовала видео, на котором сначала появилась в свободном белом костюме, а затем продемонстрировала округлившийся живот. Публикацию знаменитость сопроводила песней Baby I’m Yours («Малыш, я твоя»).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.