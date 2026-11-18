В семье Энн Хэтэуэй пополнение: актрису заметили с новорожденным в Нью-Йорке
У звезды «Интерстеллара» Энн Хэтэуэй родился третий ребенок
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/RW
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Появление звезды с малышом привлекло внимание журналистов.
В семье американской актрисы Энн Хэтэуэй и ее супруга Адама Шульмана произошло пополнение. Во вторник, 17 ноября, звезду фильма «Дьявол носит Prada» заметили на прогулке с новорожденным ребенком в Нью-Йорке. Об этом сообщает портал TMZ.
На опубликованных кадрах артистка идет по улице с младенцем, которого несет в слинге, закрепленном на груди. Появление Хэтэуэй с малышом привлекло внимание журналистов.
У актрисы и ее мужа уже есть двое сыновей — Джонатан и Джек. При этом подробности о новорожденном ребенке издание не приводит.
Энн Хэтэуэй известна по ролям в фильмах «Дьявол носит Prada», «Интерстеллар» и «Стажер». В ее фильмографии также значится картина «Одиссея».
В 2013 году артистка получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в экранизации романа Виктора Гюго «Отверженные».
Ранее Энн Хэтэуэй сообщила о беременности в социальных сетях. Актриса опубликовала видео, на котором сначала появилась в свободном белом костюме, а затем продемонстрировала округлившийся живот. Публикацию знаменитость сопроводила песней Baby I’m Yours («Малыш, я твоя»).
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