Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Тревогу стоит определять не по отдельному действию, а по нарастающему изменению личности.

Склонность к риску и любовь к острым ощущениям редко служит признаком опухоли головного мозга — насторожиться стоит при резкой перемене поведения. Об этом в беседе с Газета.ру сообщила врач-онколог и химиотерапевт Лиана Садыкова.

«Резкая перемена поведения действительно может быть одним из проявлений опухоли головного мозга, но сама по себе любовь к экстриму или склонность рисковать почти никогда не указывает на онкологическое заболевание», — заявила она.

По ее словам, влияние опухоли на поведение возможно при поражении участков мозга, отвечающих за контроль импульсов и планирование — в первую очередь это лобные доли. В таких случаях у человека могут проявиться непривычные для него особенности характера, такие как раздражительность, импульсивность, апатия и нежелание вести активный образ жизни.

Эксперт отметила, что главным тревожным признаком следует считать не отдельное действие, а заметное и нарастающее изменение личности, особенно на фоне ухудшения памяти, концентрации или речи. При этом специалист подчеркнула, что чаще такие перемены вызваны нарушениями психики, недосыпом, приемом лекарств или употреблением алкоголя и наркотиков.

Садыкова рассказала, что риск становится выше, если на фоне изменений в поведении возникают дополнительные симптомы — судороги, головные боли или рвота. Обращать внимание также стоит на проблемы со зрением или речью и нарушения координации.

При резкой и необъяснимой смене поведения врач рекомендует обратиться к неврологу или терапевту, а при перепадах настроения, бессоннице и потере контроля — еще и к психиатру.

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