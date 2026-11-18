Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Следователи возбудили уголовное дело.

В Татарстане возбудили уголовное дело после смерти старшеклассника в городе Набережные Челны. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Трагедия произошла 17 ноября. Тело подростка обнаружили в одном из помещений учебного заведения. При этом в надзорном ведомстве заявили, что внешних признаков насильственной смерти школьника нет.

Уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности». В управлении подчеркнули, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также точную причину гибели парня.

В пресс-службе мэрии города рассказали РИА Новости, что на место ЧП прибыла бригада скорой помощи. Однако в администрации добавили, что медики лишь подтвердили факт смерти подростка.

Ранее в Большом Камне пьяный мужчина расправился в кинотеатре с 16-летним парнем, ударившим его по лицу. Подросток вместе с друзьями вступил в конфликт с дебоширом. Словесный спор потом перерос в драку, в результате которой погибший побил мужчину.

Преступник позже взял нож, нашел мальчика в зале кинотеатра и ранил его в грудь. От полученных повреждений он умер до приезда скорой. Сам убийца не стал скрываться и сдался сотрудникам полиции.

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