Демограф Морланд заявил о снижении численности белых британцев к 2060 году

Фото: www.globallookpress.com/Anne-Marie Burton

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Ситуацию не спасет даже приток новых мигрантов.

К началу 2060-х годов белое население Великобритании может лишиться статуса большинства в стране. Такой прогноз допустил демограф Пол Морланд в интервью изданию The Daily Telegraph.

«При нынешних уровнях иммиграции и рождаемости, если исходить из реалистичных прогнозов, к началу 2060-х годов белые британцы могут оказаться в меньшинстве в Соединенном Королевстве», — заявил он.

Основная причина, по словам эксперта, кроется в низкой рождаемости среди британцев — в среднем чуть больше одного ребенка на женщину. Морланд подчеркнул, что даже без притока новых мигрантов их численность продолжит сокращаться.

Специалист также считает, что проблему низкой рождаемости в Великобритании не исправит и наплыв мигрантов, поскольку со временем приезжие начинают заводить столько же детей, сколько и местные. Кроме того, в стране нет трех важных условий, чтобы мигранты без проблем вливались в местное общество.

По словам демографа, чтобы приезжие смогли интегрироваться, их количество не должно быть слишком большим. Кроме того, эксперт призвал обращать внимание на культурную близость родных стран мигрантов с Великобританией. Последним условием Морланд назвал готовность британцев держаться за свои ценности и культуру.

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