Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Егор Стешкин объявил благотворительный сбор для пожилой женщины, представив ее незнакомкой. Позже выяснилось, что героиня роликов — его родственница.

В Петербурге сегодня отправили под домашний арест человека, который хотел обмануть всю страну, сыграв на наших самых тонких чувствах: отношении к старикам и ветеранам. Мошенник открыл сбор денег для помощи пенсионерке-блокаднице. Как его разоблачили, расскажет корреспондент «Известий» Павел Панов.

Автор оригинального сценария для фильма о жизни блокадницы, блогер Егор Стешкин, так закрутил сюжет, что сам оказался на скамье подсудимых, и не в качестве актера, а обвиняемого.

«Извиняюсь перед всем обществом, кого разочаровал своим поступком», — сказал обвиняемый Егор Стешкин.

В соцсетях блогер разыгрывал трогательный спектакль, призывая пользователей к состраданию к якобы незнакомой для него жительнице блокадного Ленинграда.

Этот ролик посмотрели почти шесть миллионов человек. В комментариях отметились именитые звезды — Тося Чайкина и Сергей Пенкин. Все сочувствовали трудной судьбе Людмилы Викторовны.

И эта постановка сработала. Многие подписчики захотели помочь женщине. Блогер объявил сбор в шесть с лишним миллионов рублей — якобы на покупку новой квартиры старушке. Но после того, как неравнодушные подписчики перевели свыше семисот пятидесяти тысяч, режиссер-постановщик опубликовал неожиданное признание. В главной роли оказалась родная бабушка.

И все это часть заранее написанного сценария.

«Это изначально планировалось как художественный вымысел с элементами правды. Элементы жизни моей бабушки правдивые», — сказал обвиняемый Егор Стешкин.

И, видимо, после того как подписчики стали перечислять деньги, цели блогера с высоких поменялись на корыстные.

«Я увидел от неравнодушных зрителей искреннее желание поучаствовать и внести свою лепту. Все. Только из-за этого», — сказал Стешкин.

«Для чего деньги нужно было собирать? У нее условия жилищные и так неплохие. Все. Запутались, да, Егор?» — последовал вопрос.

Следователи уверены, что это откровенное мошенничество — монетизировать трогательную историю, введя в заблуждение подписчиков. Судя по кадрам задержания, внук явно жил лучше родной бабушки. Кстати, ее квартиру заботливый внук успел заложить в банке. За ним самим оперативники пришли в двухэтажный коттедж. Внутри обнаружили пачки наличных — рубли и доллары. Несколько ключей от премиальных иномарок.

«Основная задача — установить, а это достаточно сложно, всех людей, которые перечисляли денежные средства. Егор, по сути, вину в совершении мошеннических действий признал», — сказал адвокат Егора Стешкина Максим Протапопов.

Судья решила отправить Стешкина под домашний арест, где ему нельзя будет пользоваться интернетом, а звонить по телефону — только родственникам, в том числе бабушке, да в экстренные службы.

«Блогер Егор Стешкин, который имел все шансы из суда отправиться в следственный изолятор, едет к себе домой. И теперь, по крайней мере в ближайшие два месяца, он не сможет ни видеоролики снимать, ни организовывать очередной сбор денег», — рассказал специальный корреспондент Павел Панов.

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