По факту крушения самолета в Кемеровской области завели уголовное дело

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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До этого было известно о 17 погибших, а изначально поступали сообщения о пяти жертвах авиакатастрофы.

По факту крушения военного самолета Ан-12 в Кемеровской области завели уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет в мессенджере МАКС.

«Военными следственными органами СК России по факту крушения самолета АН-12 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним)», — значится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что в результате происшествия, которая произошла в районе села Ягуново Кемеровской области унесла жизни 19 человек.

Согласно данным Министерства обороны России, воздушное судно рухнуло в пустынной местности. Все находившиеся на борту погибли. В качестве предварительной причины случившегося указали техническую неполадку.

При этом глава Кузбасса Илья Середюк прибыл в район села Ягуново, и встал во главе оперативного штаба. С места трагедии он записал видео, в котором обратился с заявлением о том, что на месте происшествия работают полиция, МЧС, Росгвардия и медицина катастроф.

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