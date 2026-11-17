Лукашенко направил Путину соболезнования в связи с авиакатастрофой в Кемеровской области
Лукашенко направил Путину соболезнования в связи с авиакатастрофой Ан-12
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Погибшими числятся 19 человек.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину по поводу авиакатастрофы в Кемеровской области. Информацию об этом предоставили в пресс-службе главы республики.
«От имени белорусского народа и от себя лично передаю слова сочувствия и соболезнования родным и близким погибших», — значится в сообщении на сайте президента Лукашенко.
Ранее появились сообщения о том, что военный самолет Ан-12 разбился в населенном пункте Ягуново в Кемеровской области. Изначально было известно о пяти погибших на борту воздушного судна.
По дополненным сведениям оказалось, что погибшими числятся 19 человек.
Затем глава Кемеровской области Илья Середюк отправился в район села Ягуново, где разбился военный самолет Ан-12, и встал во главе оперативного штаба. С места трагедии он опубликовал видео, где доложил обстановку — на месте работали сотрудники МЧС, полиция, Росгвардия и медицина катастроф.
Обломки военного самолета разлетелись на расстояние до полукилометра от места падения. В качестве предварительной причины случившегося указали техническую неполадку.
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