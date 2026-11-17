Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Воздушное судно упало в безлюдной местности Кемеровской области. Предварительно, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

Военный самолет Ан-12 потерпел крушение в Кемеровской области. В результате авиакатастрофы погибли все 19 человек, находившихся на борту. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, воздушное судно упало в безлюдном районе. Никому из находившихся в самолете выжить не удалось.

Предварительной причиной происшествия названа техническая неисправность.

Обстоятельства авиакатастрофы устанавливает комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России. Специалистам предстоит выяснить причины случившегося.

До этого появилась информация о том, что возгорание на месте авиакатастрофы в Кузбассе удалось полностью ликвидировать.

Ранее стало известно, что разбившийся Ан-12 загорелся еще в воздухе.

Обломки самолета, потерпевшего крушение в Кемеровской области, разлетелись на расстояние до 500 метров от места падения.

Глава Кузбасса Илья Середюк при этом лично прибыл в район села Ягуново, где разбился военный самолет Ан-12, и принял на себя руководство оперативным штабом. С места происшествия он снял видеообращение.

Ранее этим же днем сообщалось о 17 погибших в результате трагедии. Изначальная названная цифра была еще меньше — было известно о пяти погибших.

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