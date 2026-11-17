Пожар на месте крушения самолета в Кузбассе полностью потушили
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Фото: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Для оказания помощи подготовили пять медицинских бригад, вертолет и учреждения здравоохранения региона.
Возгорание на месте крушения самолета Ан-12 в Кемеровской области ликвидировано. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк в мессенджере «Макс».
По словам главы региона, к оказанию медицинской помощи готовы пять бригад Центра медицины катастроф и скорой помощи. Специалисты смогут приступить к работе по запросу аварийно-спасательных подразделений.
«Пять бригад Центра медицины катастроф и скорой помощи готовы оказывать помощь по запросу аварийно-спасательных подразделений. Вертолет и учреждения медицинской помощи приведены в готовность», — рассказал Середюк.
Для возможного привлечения к спасательным работам также подготовлен вертолет. Медицинские учреждения региона переведены в режим готовности.
Информация о пострадавших и другие подробности происшествия в сообщении губернатора не приводятся.
Ранее появилась информация о том, что военный самолет Ан-12 разбился. Трагедия произошла в населенном пункте Ягуново Кемеровской области. Жертвами авиакатастрофы стали 17 человек, которые находились на борту воздушного судна.
Изначально источник заявлял о пяти находившихся на борту и о том, что погиб весь экипаж. В последствии стало известно о 17 погибших.
Затем было опубликовано видео с места, где произошла трагедия.
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