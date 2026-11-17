Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Отправление составов в Москву и Санкт-Петербург планируется по расписанию.

Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту полностью восстановлено после украинской атаки. Все ограничения на движение составов сняты 17 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) в мессенджере МАКС.

«Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью возобновлено», — говорится в публикации ведомства.

Все поезда «Таврия», которые ранее задерживались из-за временных ограничений, уже прибыли на станцию Керчь. Дальнейшее движение составов организовано в соответствии с установленным расписанием.

В частности, поезда № 007, № 91 и № 27, следующие из Керчи в Санкт-Петербург и Москву, планируется отправить без изменений в графике.

Через Крымский мост также уже проследовали составы № 008 и № 28, направлявшиеся из Санкт-Петербурга и Москвы в Керчь.

Восстановлено и пригородное железнодорожное сообщение. Поезда между станциями Тамань-Пассажирская и Керчь проехали по мосту в обоих направлениях.

Ранее 17 ноября движение по Крымскому мосту временно приостанавливали после атаки Воруженных сил Украины. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей и гостей региона не направляться к мосту и корректировать маршруты с учетом ограничений.

Это уже вторая атака на Крымский мост за последние сутки. Первый инцидент произошел утром 16 ноября. После случившегося в Керчи развернули оперативный штаб.

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о террористическом акте в связи с атаками на Крымский мост.

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