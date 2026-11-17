Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Смирнов; 5-tv.ru

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В китайском городе запланированы переговоры российского президента с лидерами США и КНР.

Президент России Владимир Путин прибыл в китайский город Шэньчжэнь для участия в 33-м саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В рамках мероприятия запланированы его встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, на которых самолет, на борту которого находился российский лидер, совершил посадку.

По прибытии в Шэньчжэнь президента России встречал почетный караул Народно-освободительной армии Китая и военный оркестр. Путин сошел по трапу на ковровую дорожку красного цвета. Приветствовать президента РФ пришли также представители молодого поколения Китая.

Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Путин обратится к представителям ведущих компаний, даст оценку положения в глобальной экономике и проинформирует об инвестиционных возможностях России.

Ранее эксперты высказывали мнение о том, что диалог на саммите АТЭС может ослабить международную напряженность и дать старт серии дискуссий по ключевым вопросам безопасности.

До этого Ушаков утверждал, что трехсторонние переговоры Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС способны оказать серьезное воздействие на обстановку в мире. По его словам, в ходе подготовки трехсторонней встречи все ее участники приняли решение опираться на исторический опыт сотрудничества стран во Второй мировой войне и их совокупный вклад в учреждение ООН.

Как было заявлено, встреча лидеров России, США КНР Си Цзиньпина пройдет 19 ноября в Шэньчжэне.

При этом европейская пресса заметно обеспокоилась предстоящей исторической встречей руководителей России, Китая и США. Некоторые политики стран ЕС отреагировали на грядущий саммит нервно. Глава МИД Польши выразил негодование тем, что представителей Европы на нее не пригласили.

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