Сердце неделю не заводилось: стали известны детали смерти телеведущей Светланы Куницыной
Сердце телеведущей Светланы Куницыной не заводилось неделю
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Она не перенесла операцию на открытом сердце, которую проводили 16 ноября.
Сердце телеведущей и модели Светланы Куницыной, которая умерла в возрасте 56-ти лет, не заводилось неделю. Об этом сообщил журналист Павел Лобков, коллега Светланы.
«Светлана Аркадьевна Куницына умерла. После тяжелой операции на сердце примерно неделю сердце не заводилось. Но потом завелось, даже сняли с аппарата ЭКМО. Но вот такая новость. Добрая память, Аркадьевна!» — приводит его слова издание Starhit.
Как стало известно, она находилась в больнице — хирургии имени Бакулева. Куницына не перенесла операцию на открытом сердце, которую проводили 16 ноября.
Светлана родилась 18 октября 1970 года, как утверждала сама телеведущая, в семье «постоттепельных модников, которые танцевали в ресторанах и ходили на итальянское кино».
Телеведущая завершила обучение на историческом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова. В конце 1980-х она трудилась была младшим искусствоведом и манекенщицей у знаменитого советского дизайнера Вячеслава Зайцева. В 1987 году содействовала организации показа в Общесоюзном Доме моделей на Кузнецком мосту.
В двухтысячных Куницына входила в число наиболее известных журналистов, освещавших моду на отечественном телевидении. К ее заметным работам относятся авторские проекты о моде — «Искусство высокой моды» и «Шинель #5».
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