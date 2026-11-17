Фото, видео: www.globallookpress.com/Johannes Neudecker; 5-tv.ru

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Впервые за длительное время иллюстрация получилась настолько пессимистичной.

Британское издание The Economist прогнозирует захват Тайваня Китаем, гонку преемников в США, провале Ирана и многое другое. Об этом рассказал 5-tv.ru политолог Алексей Ярошенко.

Как считает эксперт, в 2027 году действительно может произойти захват Тайваня Китаем.

«Они прогнозируют, это в обложке отражено, во-первых, возможный захват Тайваня Китаем. Я думаю, что эта история вероятна. Более того, я, например, об этом говорю уже много лет. Не надо относиться спокойно к территориальной нецелостности Китая. Нынешний лидер Си Цзиньпин давно поставил себе стратегическую цель Тайвань вернуть в лоно Китая», — отметил он.

По словам политолога, это вписало бы Си Цзиньпина в историю.

«Пока Тайвань находится в таком измерении, как другое от континентального Китая государство независимое, это вообще-то свидетельство о незавершенности гражданской войны в Китае, потому что именно туда, на Тайвань, бежали те, кто проиграл коммунистам. Поэтому Си Цзиньпин, я думаю, хотел бы войти в историю как лидер, который завершил Гражданскую войну, и тогда бы он стал выше, наверное, даже Мао Цзэдуна, которого сейчас, в том числе и в Китае, нет-нет, да, и критикуют», — пояснил специалист.

В США по предсказанию британского издание, которое расшифровал Ярошенко, прогнозируют гонку преемников.

«Есть еще предсказания насчет очень интересных событий, которые будут происходить внутри США. По мнению The Economist начнется гонка преемников, и я бы здесь не стал соглашаться. На мой взгляд, Мы от Трампа увидим попытку, может быть, пойти даже на третий срок. Я бы вот на это рассчитывал. И, конечно, эта попытка будет связана с возвеличиванием. Трампа и культ личности Трампа попробуют установить», — рассказал он.

Не остался без внимания и памятник, изображенный на обложке журнала.

«На обложке, кстати, можно увидеть стилизованный памятник, по всей видимости, Гаю Юлию Цезарю, возле которого проходит митинг. Я не раз, кстати, тоже говорил о том, что Трамп похож своей риторики чем-то на Цезаря. Он, если Цезарь говорил, осушить римское болото и выступал на стороне популяров, был популярным и стал на стороне людей, и многие решения так называли. Что-то подобное пытается Трамп в своей риторике, что он против Вашингтонского болота, антиэстеблишментное настроение педалирует», — отметил специалист.

Кроме того политолог упомянул конфликт в Иране.

«Главный редактор говорит о том, что будет попытка в следующем году выйти из провального конфликта в Иране. Я бы с этим не согласился. Во-первых, рано судить о провале Ирана и о реальных стратегических замыслах Трампа. Я не думаю, что он рассчитывал на какой-то блицкриг или даже если рассчитывал, что невозможность блицкрига», — сказал он.

При этом Ярошенко предположил, что The Economist намекает на избрание лидера фракции партии «Национальное объединение» в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен.

«Вверху есть шесть международных лидеров. И на самом деле, если подумать, то это достаточно узнаваемые образы. В середине стоит Трамп и Си Цзиньпин. Справа вот Си Индус Нарендра Моди. За Моди явно это лидер, судя по головному убору, какого-то исламского государства. <…> А с другой стороны понятно Трамп, справа от него понятно Путин. Вот сразу за Путиным какая-то женщина. И можно было бы предположить, что, например, Урсула фон дер Ляйен, женщина, которая имеет большой вес в политике. Но, скорее всего, это Ли Пен. И, наверное, The Economist делает попытку предсказать избрание Ле Пен президентом и формирование какого-то союза с Россией», — объяснил политолог.

До этого британский журнал The Economist представил традиционный спецвыпуск с прогнозом на следующий год. Впервые за длительное время он получился настолько пессимистичным. Красный и черный цвета на обложке служат намеком на грядущие потрясения и конфликты.

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