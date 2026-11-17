Лихачев заявил о работе по снятию ограничений со сборной России по футболу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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Лихачев признался, что скучает по международным матчам, и назвал футболиста, за карьерой которого следит с особым волнением.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что компания со своей стороны помогает российским властям добиваться снятия ограничений со сборной России по футболу. Об этом написали в RT.

Лихачев признался, что внимательно следит за товарищескими матчами национальной команды.

«Мы скучаем по большому футболу. Мечтаем о возврате нас на мировой уровень после несправедливых ограничений. И к каждому товарищескому матчу относимся с огромным вниманием. Не упускаем возможности посмотреть игру и на стадионе, как это было в Екатеринбурге», — рассказал Лихачев.

По его словам, последние выступления сборной «оставили хорошее впечатление». Глава госкорпорации перечислил матчи с Ираном, Намибией, Нигерией и Узбекистаном, отметив, что следит не только за национальной командой, но и за российскими футболистами, выступающими за рубежом.

Отдельно Лихачев упомянул вратаря Матвея Сафонова. Однако особые симпатии, как признался руководитель «Росатома», направлены на полузащитника Алексея Батракова. Он заявил, что с волнением наблюдает за его карьерой в турецком «Галатасарае».

При этом Лихачев связал спортивные перспективы футболиста с отношениями России и Турции.

«Турция — наша дружественная страна. У нас большое количество других направлений взаимодействия с Турецкой Республикой. И мы, конечно, желаем, чтобы Алексей так же был в „Галатасарае“ востребован, как сегодня „Росатом“ востребован в турецкой промышленности», — заявил глава госкорпорации.

Лихачев подчеркнул, что российским болельщикам и самой команде не хватает матчей, в которых решается спортивный результат на международном уровне.

«Очень скучаем по уже не товарищеским, а конкурентным матчам. Делаем все со своей стороны, чтобы помочь нашим властям снять эти ограничения. Постоянно поднимаем эти вопросы. И конечно же, мы очень верим в нашу сборную и очень ее любим», — добавил Лихачев.

Ближайший матч национальная команда проведет 17 ноября в Краснодаре против сборной Венесуэлы. Встреча начнется в 19:00 мск. Российские футболисты выйдут на поле в специальной ретроформе, посвященной 100-летию Никиты Симоняна и победе сборной СССР на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне.

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